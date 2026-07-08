ПУМБ, «Укрсиббанк» і «Таскомбанк» оштрафовані НБУ за порушення у сфері фінмоніторингу

Національний банк України у червні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох банків та однієї небанківської фінансової установи за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Найбільші грошові штрафи та попередження отримали великі комерційні банки та одна ломбардна компанія.

Які банки та за що покарав регулятор

АТ "ПУМБ" - оштрафований на 10 млн грн. Банк неналежно проводив перевірку клієнтів (зокрема тих, чиїми бенефіціарами є громадяни РФ), не впроваджував посилений моніторинг для високоризикових операцій, вчасно не повідомляв про порогові транзакції та не розривав ділові відносини у разі ненадання клієнтами документів. Також банк отримав письмове застереження.

АТ "Укрсиббанк" - оштрафований на 400 тис. грн за неналежне розроблення внутрішніх документів з питань фінмоніторингу та невжиття окремих заходів перевірки у встановлені строки.

АТ "Таскомбанк" - оштрафований на 200 тис. грн за неналежне застосування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу.

АТ "Універсал Банк" (monobank) - отримав письмове застереження за неналежну перевірку існуючого клієнта.

Мільйонний штраф для небанківського сектору

Найбільший штраф серед небанківських установ отримало ТОВ "Ай Ломбард".

Компанію покарали загалом на 4,2 млн грн:

4,1 млн грн - за повний провал організації первинного фінмоніторингу (не проводили перевірку клієнтів, ігнорували правила щодо публічних діячів (PEP) та надавали НБУ недостовірну інформацію на запити).

100 тис. грн - за порушення порядку торгівлі іноземною валютою, зокрема за відсутність інкасації залишків валюти в касі.

Крім того, ломбард отримав два письмові застереження - за некоректне ведення анкет та за видачу кредитів й обслуговування нерезидентів у гривні без наявності валютної ліцензії НБУ.

Штрафи для інших держоператорів

Варто зазначити, що НБУ системно посилює контроль за дотриманням правил фінмоніторингу.

23 червня 2026 року регулятор уже втретє за три місяці оштрафував АТ "Укрпошту". Тоді сума фінансових санкцій склала 2,5 млн грн, а компанія також отримала офіційне письмове застереження.

Нагадаємо, НБУ здійснив планову перевірку ТОВ "НоваПей" у вересні-листопаді 2025 року, і за її результатами були виявлені певні порушення. Через це на компанію було накладено два штрафи на 4,88 млн грн і 3,12 млн грн.

Попередні штрафи НБУ за фінмоніторинг

Як раніше повідомлялося, на початку 2026 року НБУ оштрафував "Таскомбанк" на 10 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та недостатню перевірку клієнтів.

Менші штрафи отримали державний "Ощадбанк" (5,5 млн грн), "Мотор-Банк" (3 млн грн) та банк "Кліринговий дім" Юлії Льовочкіної (200 тис. грн).