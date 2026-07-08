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ПУМБ, «Укрсиббанк» і «Таскомбанк» оштрафовані НБУ за порушення у сфері фінмоніторингу
11:55 08.07.2026 |
Національний банк України у червні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох банків та однієї небанківської фінансової установи за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання.
Про це повідомили в пресслужбі НБУ.
Найбільші грошові штрафи та попередження отримали великі комерційні банки та одна ломбардна компанія.
Які банки та за що покарав регулятор
Мільйонний штраф для небанківського сектору
Найбільший штраф серед небанківських установ отримало ТОВ "Ай Ломбард".
Компанію покарали загалом на 4,2 млн грн:
Крім того, ломбард отримав два письмові застереження - за некоректне ведення анкет та за видачу кредитів й обслуговування нерезидентів у гривні без наявності валютної ліцензії НБУ.
Штрафи для інших держоператорів
Варто зазначити, що НБУ системно посилює контроль за дотриманням правил фінмоніторингу.
23 червня 2026 року регулятор уже втретє за три місяці оштрафував АТ "Укрпошту". Тоді сума фінансових санкцій склала 2,5 млн грн, а компанія також отримала офіційне письмове застереження.
Нагадаємо, НБУ здійснив планову перевірку ТОВ "НоваПей" у вересні-листопаді 2025 року, і за її результатами були виявлені певні порушення. Через це на компанію було накладено два штрафи на 4,88 млн грн і 3,12 млн грн.
Попередні штрафи НБУ за фінмоніторинг
Як раніше повідомлялося, на початку 2026 року НБУ оштрафував "Таскомбанк" на 10 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та недостатню перевірку клієнтів.
Менші штрафи отримали державний "Ощадбанк" (5,5 млн грн), "Мотор-Банк" (3 млн грн) та банк "Кліринговий дім" Юлії Льовочкіної (200 тис. грн).
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