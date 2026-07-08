Уряд передав «Укрнафті» управління арештованою часткою «Укрнафтобуріння»

Кабінет міністрів погодив передачу в управління акціонерній компанії "Укрнафта" арештованих корпоративних прав видобувної компанії "Укрнафтобуріння". Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства у вівторок, 7 липня.

Компанія "Укрнафтобуріння" була афілійована з Ігорем Коломойським, Віталієм Хомутинніком та Павлом Фуксом.

Згідно повідомлення Мінекономіки, йдеться про 10% статутного капіталу (5925 акцій) компанії, що належить JKX Ukraine. Арешт на них накладено ухвалою Печерського суду від 11 березня 2026 року у справі №757/14045/26-к.

Частку вже передано судом Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) в межах чинного кримінального впровадження.

Рішення ухваленне за процедурою виняткового випадку відповідно до статті 21¹ закону про АРМА.

"Цей механізм застосовують, коли арештовані активи потребують управління для запобігання переривання їхньої роботи, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв у тепло-, енерго-, електро-, водопостачанні або водовідведенні або постачанні природного газу", - пояснило Мінекономіки.

Заступник міністра Віталій Петрук заявив, що частка у видобувній компанії потребує управителя з досвідом у нафтогазовому секторі, а Укрнафта має відповідну експертизу.

У квітні 2023 року Печерський суд заарештував та передав в управління АРМА акції Укрнафтобуріння. Під арешт потрапили:





45% акцій, що належать Deripon Commercial;

22,5% акцій, що належать Ariana Business;

22,5%, що належать Ares Systems;

10% акцій, що належать JKX Ukraine.



