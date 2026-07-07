Samsung Electronics у II кв. збільшила операційний прибуток у 19 разів, встановивши новий рекорд

У другому кварталі 2026 року компанія Samsung Electronics отримала операційний прибуток у розмірі 89,4 трлн вон ($58,4 млрд), йдеться у попередньому звіті компанії.

Таким чином, цей показник зріс у 19 разів порівняно з аналогічним періодом 2025 року і став рекордним для Samsung.

Виручка у квітні-червні очікується на рівні 171 трлн вон, що приблизно в 2,3 раза перевищує показник за другий квартал минулого року і також є рекордом.

Аналітики, опитані FactSet, в середньому оцінюють операційний прибуток компанії в 85,05 трлн вон, виручку - в 171,4 трлн вон. Повна звітність за другий квартал буде оприлюднена 30 липня.

Котирування акцій Samsung знижуються на 7,7% під час торгів у вівторок. Від початку поточного року вони підскочили у 2,4 раза, а за останні 12 місяців - у 4,8 раза.

"Сильні показники Samsung були очікуваними і значною мірою вже враховані в ціні акцій, яка значно зросла перед публікацією результатів", - зазначив керуючий партнер Petra Capital Management Альберт Йонг.

"Інвестори, як і раніше, стурбовані стійкістю буму у сфері штучного інтелекту та перспективою уповільнення інвестицій в інфраструктуру ШІ з боку великих американських технологічних компаній", - додав він.

