Фінансові новини

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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
"Кернел" уперше залучив понад 1 млн тонн зерна сторонніх агровиробників на свої елеватори
14:18 03.07.2026 |
Елеваторна мережа агрохолдингу "Кернел" у 2026 фінансовому році (ФР, з липня 2025р по червень 2026р) вперше прийняла понад 1 млн тонн зерна від сторонніх агровиробників після впровадження нової бізнес-моделі, за якої компанія відкрила свої елеватори для комерційного зберігання та логістичних послуг, повідомила пресслужба холдингу.
"Завдяки зміні підходів до партнерства та готовності ділитися власною інфраструктурою ми змогли залучити рекордні обсяги зерна", - цитує пресслужба керівника департаменту зберігання "Кернел" Сергія Щербаня.
За його словами, для конкуренції на цьому ринку потрібен не просто вільний склад, а гарантія швидкого приймання, юридично чистих умов та прогнозованої логістики.
Згідно зі звітом "Кернел" за дев'ять місяців 2026 ФР, обсяг прийнятого зерна та насіння олійних в елеваторну мережу зріс на 50% до аналогічного показника 2025ФР - до 4,02 млн тонн, у тому числі у січні-березні цього року було прийнято 2,29 млн тонн проти всього 0,09 млн тонн у січні-березні минулого року.
Відповідно до звіту за 2025ФР, "Кернелу" належить найбільша в Україні приватна мережа зерносховищ на 2,2 млн тонн одноразового зберігання.
У компанії пояснили, що раніше елеваторна мережа переважно обслуговувала власні потреби холдингу, а тепер працює також із незалежними агровиробниками. Для цього агрохолдинг переглянув тарифну політику, розширив перелік послуг та запровадив цифровий контроль руху зерна - від електронної черги до приймання і відвантаження.
Крім того, запевнив Щербань, у поточному сезоні компанія розділить зі сторонніми клієнтами зростання тільки вартості електроенергії, тоді як інші додаткові операційні витрати "Кернел" візьме на себе.
Агрохолдинг "Кернел" - найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.
За результатами дев'яти місяців 2026 фінансового року (липень 2025 року - березень 2026 року) "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% - до $208 млн, тоді як його виручка збільшилася на 0,4% - до $3 млрд 92 млн, а EBITDA - на 1%, до $403 млн.
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|"Кернел" уперше залучив понад 1 млн тонн зерна сторонніх агровиробників на свої елеватори
Елеваторна мережа агрохолдингу "Кернел" у 2026 фінансовому році (ФР, з липня 2025р по червень 2026р) вперше прийняла понад 1 млн тонн зерна від сторонніх агровиробників після впровадження нової бізнес-моделі, за якої компанія відкрила свої елеватори для комерційного зберігання та логістичних послуг, повідомила пресслужба холдингу.
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