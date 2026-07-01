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Міжнародна торгівля без бар’єрів: Укрпошта домовилась про нові умови доставки за кордон
15:29 30.06.2026 |
'Укрпошта'' підписала угоду з одним із найбільших світових маркетплейсів ручної роботи та авторських товарів Etsy. Компанія стала його верифікованим партнером в Україні, а продавці отримають нові можливості для міжнародної торгівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального директора ''Укрпошти'' Ігоря Смілянського.
Головне:
''Укрпошта'' стала партнером Etsy
Як повідомив генеральний директор ''Укрпошти'' Ігор Смілянський, компанія завершила переговори, розпочаті під час візиту до США, та офіційно підписала угоду з маркетплейсом Etsy.
За його словами, після цього ''Укрпошта'' отримала статус верифікованого партнера Etsy в Україні. Він зазначив, що такий статус велика українська логістична компанія отримала вперше.
Смілянський наголосив, що сьогодні через Etsy продається понад 2 мільйони українських товарів на сотні мільйонів доларів.
Що зміниться для українських продавців
Однією з головних переваг угоди стане автоматизація оформлення міжнародних відправлень.
Тепер інформація про замовлення та поштові ярлики автоматично передаватиметься з Etsy до особистого кабінету ''Укрпошти'', а також у зворотному напрямку. Це має скоротити час на оформлення відправлень та зменшити кількість ручних операцій.
Крім того, повна ІТ-інтеграція між платформами дозволить українським підприємцям продавати товари практично до будь-якої країни світу.
''Укрпошта'' візьме на себе митні розрахунки
Ще однією перевагою співпраці стане автоматизація митних процедур.
За словами Смілянського, ''Укрпошта'' забезпечить розрахунок митних платежів для відправлень до США та країн Європейського Союзу, що має спростити міжнародну торгівлю для українських продавців.
Він зазначив, що завдяки цьому підприємці зможуть більше уваги приділяти розвитку продажів, а не оформленню документів.
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