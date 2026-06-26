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Концесія порту Чорноморськ: до наступного етапу допустили чотири компанії
14:38 26.06.2026 |
До наступного етапу конкурсу щодо концесії першого та контейнерного терміналів порту Чорноморськ потрапили чотири портових оператори.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.
Результати попереднього відбору претендентів оголосив під час Конференції з відновлення URC 2026 віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
До наступного етапу конкурсу допущено чотирьох претендентів: APM Terminals B.V., консорціум Mariner та TAS, Yilport Holding Anonim Şirketi та консорціум Abu Dhabi Ports Company PJSC та SKF Holdings UK LTD.
Наразі конкурс перебуває на етапі конкурентного діалогу.
Як повідомлялося, Мінрозвитку оголосило старт концесійного конкурсу для порту Чорноморськ 20 грудня 2025 року.
Проєкт передбачає передачу в концесію портового терміналу строком на 35 років. Інвестиції протягом усього строку дії договору заплановані на рівні $40 млн, пропускна спроможність - на рівні близько 2 млн т вантажів.
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