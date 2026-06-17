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ППО «Фрея» отримає радари Hensoldt: Fire Point уклала угоду з німецьким виробником
08:29 17.06.2026 |
Українська оборонно-технологічна компанія Fire Point та німецький виробник високотехнологічних радарних систем Hensoldt під час виставки Eurosatory-2026 у Парижі підписали Меморандум про взаєморозуміння. Про це "Оборонці" повідомили у Fire Point.
Документ закладає основу для співпраці сторін у створенні системи протиракетної оборони в межах проєкту системи ППО "Фрея".
Згідно з угодою, Hensoldt забезпечить виробництво, тестування та постачання радарних систем для комплексу наземної ППО.
"Йдеться про високомобільний радар TRML-4D, що здатен одночасно виявляти і супроводжувати понад 1500 цілей на відстані до 250 км. Він базується на найновішій технології AESA (активна фазована антенна решітка). Радар довів свою ефективність у бойових умовах протягом останніх років і завдяки програмній адаптивності також добре підходить для цілей системи GBAD", - пояснили в українській компанії.
Водночас Fire Point відповідатиме за загальну архітектуру комплексу. Українська компанія забезпечить розробку, виробництво та інтеграцію ракет-перехоплювачів FP-7.х, систем управління та пускових установок, а також об'єднання всіх компонентів у єдину систему протиракетної оборони.
"... Нам для реалізації FREYJA не вистачало радарів, тепер вони в нас є і ми можемо переходити від концепції до практичної реалізації пан'європейського антибалістичного щита", - заявила CEO та CTO Fire Point Ірина Терех.
Як відомо, в травні Fire Point презентувала концепцію системи "Фрея". Основою проєкту є ракета-перехоплювач FP-7.х, яка має заявлену швидкість 1500-2000 метрів за секунду. Довжина боєприпасу - 7,25 метра, зовнішній діаметр - 1,15 метра, а діаметр фюзеляжу становить 0,53 метра.
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