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АНАЛІТИКА

«Укрпошта» попередила про шахрайську розсилку від нібито їхнього імені

«Укрпошта» попередила про шахрайську розсилку від нібито їхнього імені

 

В "Укрпошти" єдиний офіційний сайт - ukrposhta.ua. Назва "Пошта України" у повідомленнях із "незнайомих" номерів і будь-які зайві тире, крапки й літери в лінкові говорять про шахрайство.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Отримаєте подібне - не натискайте й не переходьте. Не вводьте свої дані та не передавайте їх стороннім особам", - заклакає "Укрпошта".

"Попіклуйтеся, будь ласка, про свою інформаційну безпеку й попередьте близьких", - додали в компанії.

За матеріалами: Економічна правда
 

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