«Укрпошта» попередила про шахрайську розсилку від нібито їхнього імені

В "Укрпошти" єдиний офіційний сайт - ukrposhta.ua. Назва "Пошта України" у повідомленнях із "незнайомих" номерів і будь-які зайві тире, крапки й літери в лінкові говорять про шахрайство.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Отримаєте подібне - не натискайте й не переходьте. Не вводьте свої дані та не передавайте їх стороннім особам", - заклакає "Укрпошта".

"Попіклуйтеся, будь ласка, про свою інформаційну безпеку й попередьте близьких", - додали в компанії.