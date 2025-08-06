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«Укрпошта» попередила про шахрайську розсилку від нібито їхнього імені
13:51 06.08.2025 |
В "Укрпошти" єдиний офіційний сайт - ukrposhta.ua. Назва "Пошта України" у повідомленнях із "незнайомих" номерів і будь-які зайві тире, крапки й літери в лінкові говорять про шахрайство.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
"Отримаєте подібне - не натискайте й не переходьте. Не вводьте свої дані та не передавайте їх стороннім особам", - заклакає "Укрпошта".
"Попіклуйтеся, будь ласка, про свою інформаційну безпеку й попередьте близьких", - додали в компанії.
За матеріалами:
Економічна правда
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