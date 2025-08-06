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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця вперше доставила нафтопродукти з Німеччини у власних цистернах

 

Укрзалізниця вперше в історії організувала перевезення нафтопродуктів з Німеччини до України у власних вагонах. Для цього використали спеціалізовані цистерни типу ZACNS, призначені для європейської колії стандарту 1435 мм. Про це повідомила пресслужба УЗ.

Увесь маршрут від Гамбурга до українського кордону забезпечила UZ Cargo Poland Sp. z o.o. - дочірня компанія Укрзалізниці, яка виступає офіційним оператором перевезень на території ЄС.

"Наразі Укрзалізниці вдалося переконати ключових гравців паливного ринку скористатися залізничними послугами та нашою логістикою end-to-end за участі дочірньої компанії UZ Cargo Poland", - розповіли в УЗ.

Уже здійснюються регулярні залізничні перевезення з Польщі, Литви, Румунії, Угорщини, Словаччини, Італії та тепер - і з Німеччини.

Завдяки цим послугам за пів року вдалося наростити обсяги імпорту на 5,4% - до 5,3 млн тонн.

Попри це загальна динаміка вантажоперевезень залишається негативною: за перше півріччя 2025 року перевезено 79,6 млн тонн вантажів - це на 11,8% менше, ніж торік.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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