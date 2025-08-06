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АНАЛІТИКА

АРМА запропонувало віддати Енергоатому акції одного з найбільших підприємств Харкова

 

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) запропонувало Кабінету міністрів передати заарештовані акції АТ "Українські енергетичні машини" (колишній Турбоатом) в управління Енергоатому. Про це повідомила пресслужба АРМА в вівторок.

"Передання такого високотехнологічного підприємства, як Укренергомашини, в управління державній енергогенеруючій компанії - це не лише крок до ефективного використання арештованих активів, а й внесок в енергетичну безпеку та економічну стійкість України", - заявив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.

Компанія "Українські енергетичні машини" була створена наприкінці 2021 року шляхом об'єднання двох харківських промислових гігантів - Електроважмашу та Турбоатому.

У 2023 році стало відомо про арешт 15,34% акцій Укренергомашин, що належать ТОВ "Сварог Ессет Менеджмент" (контролюється кіпрською компанією Energy Standard Fund Management Limited громадянина Росії та Болгарії Костянтина Григоришина), і 5,60% акцій, що належать росіянину Валерію Валандіну.

Арешт на акції наклали в рамках кримінального провадження за статтею про колабораціонізм (ст. 111-1 Кримінального кодексу).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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