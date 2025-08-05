Київський авторемонтний завод продали за 123 млн грн після здешевлення на 50%

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Київський автомобільний ремонтний завод" знову продали на приватизаційному аукціоні. Переможцем стало ТОВ "Інтер Фуд 2020", яке запропонувало 123,3 млн грн за стартової ціни 44,24 млн грн. Про це повідомляє Фонд держмайна України (ФДМУ).

Після кількох невдалих спроб приватизації Фонд держмайна виставив завод на новий електронний аукціон. Цього разу стартова ціна була знижена на 50% - до 44,24 млн грн.

У торгах взяли участь чотири учасники, що призвело до зростання ціни у 2,8 раза. Переможна пропозиція склала 123,3 млн грн, а разом з ПДВ новий власник має сплатити понад 147,9 млн грн.

За 123,3 млн грн переможець торгів отримає:

* 71 одиницю нерухомого майна загальною площею 26 709,70 м².

* Чотири земельні ділянки загальною площею 9,8168 га в Києві та Київській області.

* 22 транспортні засоби 1974-2006 років випуску.

* 27 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар).

Головний офіс підприємства розташований у Києві, поблизу станції метро "Берестейська" та парку Нивки. Кошти від приватизації, як зазначають у Фонді держмайна, будуть спрямовані до державного бюджету.

Більшість об'єктів нерухомого майна ЄМК ДП "Київський автомобільний ремонтний завод" загальною площею 20 054,51 кв. м передано в оренду відповідно до 46 договорів. Граничний термін дії наявних договорів оренди - на період дії воєнного стану та 12 місяців після його закінчення.

На 31 грудня 2024 року на підприємстві працювало двоє людей.