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Джеймі Даймон
«Укрнафта» остаточно завершила угоду про купівлю мережі Shell. Держава стала 100% власником
23:58 04.08.2025 |
Компанія "Укрнафта", як частина групи "Нафтогаз", та компанія Shell Overseas Investments BV остаточно завершили угоду про придбання українською державною компанією частки у розмірі 51% у ТОВ "Альянс Холдинг", що володіє мережею АЗК під брендом Shell в Україні: 118 АЗК, а також інше майно.
Про це йдеться в повідомленні "Укрнафти".
Інші 49% підприємства належать Фонду державного майна України, тобто держава наразі є кінцевим власником 100% ТОВ "Альянс Холдинг" і отримуватиме прибуток через розподіл дивідендів.
Як повідомляється, загалом разом із заправками Shell під брендом Ukrnafta протягом року запрацюють 663 автозаправні комплекси.
"Це розширення закріплює визначений стратегією компанії курс на стабільне зростання та зміцнення позицій на ринку, а також дозволяє зберегти робочі місця і збільшити вклад у розвиток економіки країни. Ребрендинг заправок вже триває, частина нових автозаправних комплексів вже працюють під оновленим брендом", - зазначили в компанії.
Як повідомлялося, в січні Антимонопольний комітет України погодив придбання державною "Укрнафтою" мережі АЗС Shell в Україні.
У листопаді минулого року "Укрнафта" уклала угоду з міжнародною компанією Shell про придбання частки у розмірі 51% статутного капіталу у ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує мережею АЗС Shell в Україні.
Решта 49% статутного капіталу ТОВ "Альянс Холдинг" з жовтня минулого року належить Фонду державного майна України. Раніше ця частка належала підсанкційному російському олігарху та ексголові "Роснєфті" Едуарду Худайнатову. За рішенням Вищого антикорупційного суду його українські активи, зокрема частку в "Альянс Холдингу" стягнули в дохід держави.
Мережа АЗС Shell входить до топ-10 за обсягами продажів в Україні і об'єднує 118 працюючих автозаправних комплексів. Вона також займає 9 місце в країні за обсягами реалізації пального за результатами 9 місяців 2024 року та 7 місце за кількістю АЗК, що розташовані переважно в сприятливих зонах з інтенсивним трафіком.
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