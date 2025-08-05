Кабмін призначив Новікова в.о. директора ДП «Гарантований покупець»

Кабінет міністрів призначив Владислава Новікова в.о. директора державного підприємства "Гарантований покупець".

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку директора державного підприємства "Гарантований покупець", виконання обов'язків директора зазначеного підприємства на заступника директора з загальних питань державного підприємства "Гарантований покупець" Владислава Новікова Владислава Володимировича", - йдеться у розпорядженні уряду №812 від 1 серпня.

До цього в.о. директора підприємства був першим заступником директора Артема Некрасова, але його призначили першим заступником міністра енергетики.