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Кабмін призначив Новікова в.о. директора ДП «Гарантований покупець»
17:29 04.08.2025 |
Кабінет міністрів призначив Владислава Новікова в.о. директора державного підприємства "Гарантований покупець".
"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку директора державного підприємства "Гарантований покупець", виконання обов'язків директора зазначеного підприємства на заступника директора з загальних питань державного підприємства "Гарантований покупець" Владислава Новікова Владислава Володимировича", - йдеться у розпорядженні уряду №812 від 1 серпня.
До цього в.о. директора підприємства був першим заступником директора Артема Некрасова, але його призначили першим заступником міністра енергетики.
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