Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ощадбанк надав гарантії на 837 млн євро для угоди з Нідерландами на виробництво дронів

 

Ощадбанк надав банківські гарантії на 837 млн євро для українських виробників безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у рамках угоди між Україною та Нідерландами. Це дозволить їм отримати часткову передоплату від уряду Нідерландів і швидше передати дрони на фронт, повідомила в суботу пресслужба державного банку.

Гарантії вже надано для чотирьох компаній, які укладуть прямі контракти з урядом Нідерландів.

Механізм гарантій було розроблено і погоджено з нідерландською стороною.

"Разом зі пільговою програмою кредитування та інструментом надання державних портфельних гарантій для приватних виробників ОПК, участь у розробці яких брав Ощадбанк, а також практикою банківських консорціумів, цей механізм стане ще одним способом стимулювання зростання обсягів виготовлення вітчизняної продукції у сфері безпеки і оборони", - сказав Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.

Ощадбанк уже надав 17,5 млрд грн кредитів оборонним підприємствам з початку повномасштабної війни та ініціював перший банківський консорціум для фінансування ОПК на 2,8 млрд грн.

"Гарантії від Ощадбанку допоможуть пришвидшити реалізацію контрактів і постачання безпілотників підрозділам, задіяним в ініціативі [...] "Лінія дронів". Цей успішний досвід ми будемо масштабувати з іншими партнерами", - додав міністр оборони Денис Шмигаль.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7644
  0,0512
 0,12
EUR
 1
 47,6448
  0,1043
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,04 0,09 41,9577  0,06 0,14
EUR 47,8565  0,42 0,88 48,6804  0,52 1,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7850  0,01 0,02 41,8050  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес