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Ощадбанк надав гарантії на 837 млн євро для угоди з Нідерландами на виробництво дронів
11:59 04.08.2025 |
Ощадбанк надав банківські гарантії на 837 млн євро для українських виробників безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у рамках угоди між Україною та Нідерландами. Це дозволить їм отримати часткову передоплату від уряду Нідерландів і швидше передати дрони на фронт, повідомила в суботу пресслужба державного банку.
Гарантії вже надано для чотирьох компаній, які укладуть прямі контракти з урядом Нідерландів.
Механізм гарантій було розроблено і погоджено з нідерландською стороною.
"Разом зі пільговою програмою кредитування та інструментом надання державних портфельних гарантій для приватних виробників ОПК, участь у розробці яких брав Ощадбанк, а також практикою банківських консорціумів, цей механізм стане ще одним способом стимулювання зростання обсягів виготовлення вітчизняної продукції у сфері безпеки і оборони", - сказав Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.
Ощадбанк уже надав 17,5 млрд грн кредитів оборонним підприємствам з початку повномасштабної війни та ініціював перший банківський консорціум для фінансування ОПК на 2,8 млрд грн.
"Гарантії від Ощадбанку допоможуть пришвидшити реалізацію контрактів і постачання безпілотників підрозділам, задіяним в ініціативі [...] "Лінія дронів". Цей успішний досвід ми будемо масштабувати з іншими партнерами", - додав міністр оборони Денис Шмигаль.
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