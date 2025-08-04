Ощадбанк надав гарантії на 837 млн євро для угоди з Нідерландами на виробництво дронів

Ощадбанк надав банківські гарантії на 837 млн євро для українських виробників безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у рамках угоди між Україною та Нідерландами. Це дозволить їм отримати часткову передоплату від уряду Нідерландів і швидше передати дрони на фронт, повідомила в суботу пресслужба державного банку.

Гарантії вже надано для чотирьох компаній, які укладуть прямі контракти з урядом Нідерландів.

Механізм гарантій було розроблено і погоджено з нідерландською стороною.

"Разом зі пільговою програмою кредитування та інструментом надання державних портфельних гарантій для приватних виробників ОПК, участь у розробці яких брав Ощадбанк, а також практикою банківських консорціумів, цей механізм стане ще одним способом стимулювання зростання обсягів виготовлення вітчизняної продукції у сфері безпеки і оборони", - сказав Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.

Ощадбанк уже надав 17,5 млрд грн кредитів оборонним підприємствам з початку повномасштабної війни та ініціював перший банківський консорціум для фінансування ОПК на 2,8 млрд грн.

"Гарантії від Ощадбанку допоможуть пришвидшити реалізацію контрактів і постачання безпілотників підрозділам, задіяним в ініціативі [...] "Лінія дронів". Цей успішний досвід ми будемо масштабувати з іншими партнерами", - додав міністр оборони Денис Шмигаль.