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АНАЛІТИКА

Одеський порт з серпня переходить на євро замість долара

 

Одеський морський торговельний порт (ДП "ОМТП") з 1 серпня 2025 року запроваджує нову валюту розрахунків за частину послуг. Замість долара США тариф за буксирування суден до причалів визначатиметься в євро. Про нововведення Думській розповів виконувач обов'язків директора порту Олексій Мясковський.

"Україна прагне вступити до Євросоюзу, тому базовою валютою тепер буде євро, а не долар. Це вписується в стратегію нашої країни", - зазначив він.

Він уточнив, що механізм розрахунку залишиться без змін - у його основі, як і раніше, лежить модуль судна (добуток довжини, ширини та висоти борту), помножений на коефіцієнт порту.

Нові правила стосуватимуться всіх іноземних суден, незалежно від країни реєстрації чи компанії-оператора.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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