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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Одеський порт з серпня переходить на євро замість долара
17:30 01.08.2025 |
Одеський морський торговельний порт (ДП "ОМТП") з 1 серпня 2025 року запроваджує нову валюту розрахунків за частину послуг. Замість долара США тариф за буксирування суден до причалів визначатиметься в євро. Про нововведення Думській розповів виконувач обов'язків директора порту Олексій Мясковський.
"Україна прагне вступити до Євросоюзу, тому базовою валютою тепер буде євро, а не долар. Це вписується в стратегію нашої країни", - зазначив він.
Він уточнив, що механізм розрахунку залишиться без змін - у його основі, як і раніше, лежить модуль судна (добуток довжини, ширини та висоти борту), помножений на коефіцієнт порту.
Нові правила стосуватимуться всіх іноземних суден, незалежно від країни реєстрації чи компанії-оператора.
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