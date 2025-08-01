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АМКУ оштрафував двох найбільших дистриб'юторів ліків в Україні майже на 5 млрд грн
11:58 01.08.2025 |
Антимонопольний комітет України оштрафував двох найбільших дистриб'юторів лікарських засобів - ТОВ "БаДМ" та спільне українсько-естонське підприємство "Оптіма-Фарм, ЛТД" - на загальну суму 4,8 млрд гривень за картельну змову та порушення конкуренції на ринку. Про це повідомляється на сайті АМКУ.
Рішення ухвалене 31 липня за результатами розгляду справи, розпочатої ще у червні 2024 року.
Компанії звинувачують у координації цінової політики та встановленні однакових цін на популярні ліки протягом майже чотирьох років - з березня 2020 року до грудня 2023 року.
Об'єктами змови стали такі препарати, як Спазмалгон, Евказолін аква, Біфрен, Мовіназа та Нейроксон. Дистриб'ютори встановлювали ідентичні або дуже схожі ціни на ці ліки та змінювали їх одночасно або з різницею в кілька днів, що АМКУ розцінив як відмову від цінової конкуренції.
Разом ці два гравці контролювали понад 85% ринку гуртової торгівлі лікарськими засобами в Україні, що дозволяло їм диктувати умови.
За період порушення їхня ринкова частка зросла на 17%, а чистий прибуток збільшився у БаДМ у 3,5 раза, а в Оптіма-Фарм - в 11 разів порівняно з 2019 роком.
Сума штрафу для БаДМ встановлена на рівні 2,37 млрд грн, Оптіма-Фарм - 2,43 млрд грн.
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