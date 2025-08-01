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UPG отримала дозвіл на оренду ще 47 заправок групи Приват
23:12 31.07.2025 |
Компанія "Укрпалетсистем", яка входить до бізнес-групи власника мережі UPG Володимира Петренка, отримала дозвіл Антимонопольного комітету на набуття контролю над 47 автозаправними станціями. Про це регулятор повідомив за результатами засідання 31 липня.
АМКУ дозволив ПП "Укрпалетсистем" набути контроль над активами десяти компаній: Айлонг Еволюшн, Альбіленд, Енджел Кепітал, Корсо Таун, Лайк Інвест, Нафтапрайм, Ньюпорт Холдінг, Сіріус Голд, Сорелла Оіл, Тарос Груп.
10 липня UPG з другої спроби отримала дозвіл на оренду 34 АЗС групи Приват у Києві та Київській області.
Голова АМКУ Павло Кириленко в інтерв'ю виданню "НафтоРинок" казав, що компанія UPG має плани стати третім ключовим гравцем на ринку пального поряд з WOG та ОККО.
За його інформацією, після надання дозволу UPG на оренду 47 АЗС до розгляду візьмуть заявки на оренду ще 46. Йдеться про АЗС, які належать групі Приват та розташовані в південно-східному, східному і центральному регіонах.
Стратегія UPG, пояснив Кириленко, полягає у поетапному набутті активів: спочатку оренда, а далі придбання у власність.
"За нашими підрахунками, йдеться про понад 550 об'єктів. Але для набуття у власність компанія має знову звернутися до АМКУ й отримати ще один дозвіл на концентрацію. Необхідно уважно стежити за тим, як відбуватиметься цей процес", - зазначив він.
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