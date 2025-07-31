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Вантажні перевезення залізницею в Україні за пів року впали майже на 12%
14:43 31.07.2025 |
Укрзалізниця в січні-червні 2025 року перевезла 79,6 млн тонн вантажів. Це на 11,8% менше від аналогічного періоду 2024 року. Про це повідомив гендиректор УЗ Олександр Перцовський.
"З такою динамікою впродовж року річний показник буде приблизно 50-52% до обсягу вантажів у період до повномасштабного вторгнення (2021 рік)", - зазначив він.
За словами Перцовського, "найнижче навантаження в історії залізниці [...] надзвичайно боляче б'є по можливості для компанії функціонувати, адже саме вантажна робота "годувала" залізницю завжди".
Найбільше падіння зафіксовано у перевезеннях кам'яного вугілля (-27,5%), а також зерна та продуктів перемолу (-32,5%). Водночас перевезення будматеріалів зросли на 4%, цементу - на 10%.
За видами сполучення перевезення на експорт впали на 13,5% (до 38,7 млн тонн), а внутрішні перевезення - на 11,7% (до 35,5 млн тонн).
Водночас вдалося наростити обсяги імпорту на 5,4% (до 5,3 млн тонн). Транзит - практично відсутній.
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