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«Укрнафта» сплатила державі 5 мільярдів дивідендів. Це менше, ніж торік
12:54 31.07.2025 |
Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" сплатила до державного бюджету 5 мільярдів гривень дивідендів за підсумками роботи у 2024 році.
Йдеться про виплату на користь найбільших акціонерів "Укрнафти" - НАК "Нафтогаз України" та Міністерства оборони, повідомляє пресслужба компанії.
За результатами минулого року чистий прибуток "Укрнафти" склав 16,4 млрд грн.
Як повідомлялося, за підсумками 2023 року "Укрнафта" сплатила державним акціонерам дивіденди на загальну суму близько 8 мільярдів гривень.
Систий прибуток "Укрнафти" за 2023 рік склав 23,6 млрд грн.
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