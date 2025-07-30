Компенсація ПриватБанку може перевищити $2 млрд - Пишний

Сума компенсації ексвласниками Ігорем Коломойським та Геналієм Боголюбовим націоналізованому ПриватБанку (Київ) може перевищити $2 млрд, вважає голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"По-перше, суд підтвердив, що ексвласники використовували шахрайські схеми для виведення коштів. По-друге, компенсація банку, найімовірніше, перевищуватиме $2 млрд",- написав у Пишний у Facebook.

Він нагадав, що через дії Коломойського й Боголюбова ПриватБанк ледь не збанкрутував, тож у 2016 році держава націоналізувала його й докапіталізувала на 155 млрд грн, а суд тривав майже вісім років.

"Це колосальна робота юридичної команди банку, до якої Національний банк був активно залучений, та цілковитий фокус на результат, незалежно від того, скільки часу доведеться відстоювати справедливе рішення",- додав Пишний.

За словами голови НБУ, це рішення є визначним, адже відкриває шлях до повернення державних інвестицій у ПриватБанк, підтверджує можливість справедливого вирішення навіть складних міжнародних спорів і доводить, що банки, які порушують правила, можуть стати інструментом шахрайства. Воно також зміцнює довіру до банківської системи та є сигналом інвесторам про професійність і надійність українського фінансового сектору.

Як повідомлялось, ексвласники націоналізованого ПриватБанку Ігор Коломойський та Генадій Боголюбов несуть солідарну відповідальність перед банком за відшкодування завданої йому шкоди; цю суму має бути визначено в розмірі $1 млрд 911,88 млн за вирахуванням реальної вартості переданих активів, як зазначено в тексті рішення, йдеться у опублікованому в середу рішенні суду.

ПриватБанк - найбільший державний Банк України. На сьогодні в банку обслуговуються понад 18 млн активних клієнтів, а загалом його послугами користуються 70% українців. Банк є лідером в роздрібному сегменті та активно впроваджує послуги для малого та середнього бізнесу, має розгалужену мережу з 1186 відділень, 6850 банкоматів, майже 10,4 тис. терміналів самообслуговування та понад 308 тис. POS-терміналів по всій території країни. Команда ПриватБанку налічує понад 19 тис. працівників.