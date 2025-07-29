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АНАЛІТИКА

Нафтогаз перерахував до державного бюджету понад 10 мільярдів

 

Нафтогаз сплатив до державного бюджету 10,4 млрд грн дивідендів та податку на прибуток.

Про це повідомила НАК «Нафтогаз України», передає Укрінформ.

"Відповідно до рішення Кабінету Міністрів, НАК «Нафтогаз України» перерахував до державного бюджету 10,4 млрд грн дивідендів за 2024 рік і податку на прибуток", - ідеться у повідомленні.

Згідно з розпорядженням уряду, іншу частину прибутку Нафтогаз уже спрямував на підготовку країни до зими, зокрема закупівлю імпортного газу.

"Завдяки сумлінній праці співробітників Нафтогаз залишається надійним партнером держави, який своєчасно та в повному обсязі виконує всі покладені урядом України зобовʼязання», - зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький, дякуючи колективу за результат.

Як повідомлялося, за розпорядженням Кабміну НАК «Нафтогаз України» мав виплатити дивіденди за 2024 рік державі не пізніше 30 липня 2025 року.

У травні цього року Кабінет міністрів України затвердив розподіл чистого прибутку НАК "Нафтогаз України" за результатами діяльності за 2024 рік, яким передбачалась виплата до держбюджету 8,827 млрд грн дивідендів.
 

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