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АНАЛІТИКА

«Приватбанк» отримав рекордні 35 мільярдів прибутку за пів року

 

Державний "Приватбанк" за результатами роботі у першому півріччі 2025 року отримав 34,9 млрд грн чистого прибутку, що на 4,2 млрд грн або на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Фінансовий результат банку без урахуванням переоцінок, резервів та сплати податків склав 43 млрд грн, збільшившись на 19%, повідомляє пресслужба банку.

Чистий кредитний портфель "Приватбанку" за пів року зріс на 17,4 млрд гривень - до 130,2 млрд гривень.

Водночас депозити фізичних осіб зросли на 58 млрд гривень, а загальний обсяг коштів клієнтів зріс майже на 13% за останній рік, сягнувши 487 млрд грн.

"Основою такого успішного фінансового результату є стабільні та зростаючі чисті процентні (+18%) та комісійні (+7%) доходи порівняно з першим півріччям 2024 року", - , уточнили у пресслужбі банку.

Як повідомлялося, за результатами 2024 року чистий прибуток державного "Приватбанку" становив 40,1 млрд грн, що на 6% більше, ніж у 2023 році.

За рішенням уряду, 80% отриманого за підсумками 2024 року прибутку або понад 32 млрд грн "Приватбанк" спрямував на виплату дивідендів до держбюджету.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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