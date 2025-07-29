Фінансові новини
- |
- 29.07.25
- |
- 14:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Харківський тракторний завод увійшов у превентивну реструктуризацію
09:58 29.07.2025 |
Господарський суд Харківської області 23 липня відкрив процедуру превентивної реструктуризації приватного акціонерного товариства "Харківський тракторний завод" (ПрАТ "ХТЗ"), повідомляється в судовому реєстрі.
Підприємство звернулося з проханням відкрити процедуру через фінансові труднощі. ХТЗ має кредиторську заборгованість на загальну суму 2,29 млрд грн, яку не може погасити, що свідчить про нестійкий фінансовий стан.
З моменту відкриття процедури превентивної реструктуризації ХТЗ отримав захист від банкрутства.
"Заявник вважає, що процедура превентивної реструктуризації є більш ефективним та вигідним інструментом для задоволення вимог кредиторів АТ "ХТЗ" з огляду на збереження економічної цінності підприємства, можливості поетапного задоволення вимог кредиторів, уникнення довготривалих судових процедур та знецінення активів", - йдеться в рішенні суду.
План реструктуризації передбачає поступову виплату боргів протягом трьох років.
Харківський тракторний завод виробляє трактори з 1931 року, у 2016 році його придбала група DCH Олександра Ярославського.
У 2024 році підприємство отримало 354 млн грн збитку, маючи дохід 300 млн грн. З 2021 року кількість працівників на підприємстві скоротилася втричі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський схвалив збільшення чисельності співробітників СБУ
|Зеленський призначив колишню депутатку Заліщук послом України в Швеції
|Трамп: Новий дедлайн для РФ щодо українського врегулювання становитиме 10-12 днів
|Зеленський підписав закон про реформу АРМА, необхідний для отримання коштів Ukraine Facility
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|«Приватбанк» отримав рекордні 35 мільярдів прибутку за пів року
|Харківський тракторний завод увійшов у превентивну реструктуризацію
|«Укрзалізниця» не продаватиме квитки на найпопулярніші внутрішні потяги без «Дії». Виняток – для військових
|АМКУ оштрафував «БРСМ» на 700 тис. грн
|«Укрзалізниця» попередила про посилення контролю документів під час посадки пасажирів
|Укрзалізниця отримала від Британії 18 газопоршневих електростанцій
Бізнес
|В Японії дозволили створення людських ембріонів із стовбурових клітин
|Lisuan G100: китайська відеокарта випередила NVIDIA RTX 4060
|В Києві затримали хакера, що керував одним з найбільших у світі форумів для кіберзлочинців
|Трамп змінив курс та погрожує заблокувати TikTok у США, якщо Китай не погодить продаж сервісу
|Volkswagen втратив півтора мільярда доларів через мита Трампа
|Лише за пів року хакери вкрали криптовалют на понад $3 млрд
|Китайські автовиробники завойовують Європу — вже попереду Ford, майже наздогнали Mercedes