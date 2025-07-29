Харківський тракторний завод увійшов у превентивну реструктуризацію

Господарський суд Харківської області 23 липня відкрив процедуру превентивної реструктуризації приватного акціонерного товариства "Харківський тракторний завод" (ПрАТ "ХТЗ"), повідомляється в судовому реєстрі.

Підприємство звернулося з проханням відкрити процедуру через фінансові труднощі. ХТЗ має кредиторську заборгованість на загальну суму 2,29 млрд грн, яку не може погасити, що свідчить про нестійкий фінансовий стан.

З моменту відкриття процедури превентивної реструктуризації ХТЗ отримав захист від банкрутства.

"Заявник вважає, що процедура превентивної реструктуризації є більш ефективним та вигідним інструментом для задоволення вимог кредиторів АТ "ХТЗ" з огляду на збереження економічної цінності підприємства, можливості поетапного задоволення вимог кредиторів, уникнення довготривалих судових процедур та знецінення активів", - йдеться в рішенні суду.

План реструктуризації передбачає поступову виплату боргів протягом трьох років.

Харківський тракторний завод виробляє трактори з 1931 року, у 2016 році його придбала група DCH Олександра Ярославського.

У 2024 році підприємство отримало 354 млн грн збитку, маючи дохід 300 млн грн. З 2021 року кількість працівників на підприємстві скоротилася втричі.