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АНАЛІТИКА

«Укрзалізниця» не продаватиме квитки на найпопулярніші внутрішні потяги без «Дії». Виняток – для військових

 

Від 1 серпня, щоб купити чи повернути квитки на популярні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через "Дія.Підпис".

Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне, повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

На першому етапі верифікація через "Дію" буде необхідною, щоб придбати квитки на рейси:

* №105/106 Одеса - Київ;
* №91/92 Львів - Київ;
* №29/30 Київ - Ужгород;
* №12 Львів - Одеса;
* №27/28 Київ - Чоп.

В "Укрзалізниці" пояснили такі обмеження боротьбою з можливими зловживаннями під час придбання залізничних квитків.

Водночас нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців.

"Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс "Укрзалізниці" та через "Армія+". "Укрзалізниця" також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID", - додали у залізничній компанії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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