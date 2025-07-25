«Укрзалізниця» не продаватиме квитки на найпопулярніші внутрішні потяги без «Дії». Виняток – для військових

Від 1 серпня, щоб купити чи повернути квитки на популярні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через "Дія.Підпис".

Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне, повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

На першому етапі верифікація через "Дію" буде необхідною, щоб придбати квитки на рейси:

* №105/106 Одеса - Київ;

* №91/92 Львів - Київ;

* №29/30 Київ - Ужгород;

* №12 Львів - Одеса;

* №27/28 Київ - Чоп.

В "Укрзалізниці" пояснили такі обмеження боротьбою з можливими зловживаннями під час придбання залізничних квитків.

Водночас нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців.

"Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс "Укрзалізниці" та через "Армія+". "Укрзалізниця" також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID", - додали у залізничній компанії.