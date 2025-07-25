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АМКУ оштрафував «БРСМ» на 700 тис. грн
11:56 25.07.2025 |
Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ «Євро Смарт Пауер», яке входить в групу «БРСМ-Нафта», на 701 651 грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Про це йдеться у повідомленні Комітету у Facebook.
Згідно з рішенням АМКУ, компанія отримала штраф за подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України на вимогу заступника Голови - державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 30.01.2025 № 128-21.1/07-992е, що передбачено пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
Як повідомляв enkorr, у липні за ненадання інформації у визначений термін АМКУ застосував штрафні санкції і до «Укрнафти» на суму 263 тис. грн.
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