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«Укрзалізниця» попередила про посилення контролю документів під час посадки пасажирів
23:20 24.07.2025 |
"Укрзалізниця" (УЗ), яка останнім часом отримає більше скарг на дефіцит квитків, посилює перевірку документів перед посадкою, йдеться у повідомленні компанії у четвер.
"На станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони; поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних", - зазначила УЗ.
Голова правління компанії Олександр Перцовський повідомив у Facebook, що наразі аналізується ідея ввести на пік сезону обов'язкову валідацію через "Дію" і для найбільш популярних внутрішніх маршрутів, як це вже зроблено для міжнародних рейсів.
"Це може спричинити багато галасу, але це - найбільш дієве рішення!" - наголосив він.
Перцовський пояснив, що влітку, особливо в липні-серпні, відбувається традиційне вибухове зростання попиту. "Скажімо, Київ - Яремче - на 460%: 2,813 на добу проти 502, якщо порівняти останній тиждень з типовим тижнем квітня! Або Київ - Буковель - 2,448 на добу проти 484", - навів приклад очільник компанії.
За його словами, впливають також групові перевезення, які зросли вдвічі цього літа - до 204 тис. пасажирів. В тому числі компанія вже перевезла 4896 дитячих груп на 140 тис. проти 2612 за червень - липень 2024 року.
"Це відповідь на питання "де квитки?": більшість йде під дитячі групи та військовий резерв", - пояснив Перцовський. Він уточнив, що з початку літа цього року за новими онлайн сервісами УЗ перевезла 70,5 тис. військових, зокрема 30,5 тис. через інтеграцію з "Армія+".
Голова правління також повідомив, що компанія змогла запустити 8 додаткових рейсів на головні популярні напрямки, а також активніше використовує наявний парк, наприклад, запускає "Інтерсіті" вночі. В цілому кількість перевезених пасажирів на один задіяний вагон за перше півріччя збільшилася на 10%.
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