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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця отримала від Британії 18 газопоршневих електростанцій

Укрзалізниця отримала від Британії 18 газопоршневих електростанцій

 

Укрзалізниця отримала 18 газопоршневих електростанцій контейнерного типу загальною вартістю 21,6 млн євро. Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Електростанції закупили через Фонд підтримки енергетики України за фінансової допомоги Великої Британії через Міністерство закордонних справ і у справах співдружності (FCDO). Проєкт реалізовано за координації Секретаріату енергетичної спільноти.

Нові електростанції забезпечать Укрзалізницю додатковими 41,4 МВт генерувальних потужностей, що "суттєво посилить стійкість і надійність енергопостачання для стабільної роботи критичної інфраструктури".

Мобільні електростанції можна швидко розгорнути там, де це потрібно найбільше. Вони допоможуть залізничній інфраструктурі працювати навіть у випадках знеструмлення.

З 2022 року Фонд підтримки енергетики України вже профінансував понад 790 контрактів на постачання обладнання на загальну суму понад 669 млн євро.

Наразі реалізовано проєкти у 21 області України, а заявки на закупівлю техніки подали 71 українська енергетична компанія.

На тлі наближення опалювального сезону 2025/2026 років і поточного дефіциту фінансування у понад 600 мільйонів євро, Секретаріат енергетичної спільноти закликав міжнародних партнерів продовжити підтримку української енергетики.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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