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Укргазбанк надав «Нафтогазу» 4,7 млрд грн кредиту на закупівлю газу – СЕО компанії
12:32 24.07.2025 |
Укргазбанк надав НАК "Нафтогаз України" кредит в 4,7 млрд грн для закупівлі газу, передає Енергореформа.
Про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.
"Продовжуємо підготовку до зими - ще один важливий крок зроблено. "Нафтогаз" уклав кредитну угоду з Укргазбанком (UGB) на суму 4,7 млрд грн. Отримані кошти вже спрямовуються на закупівлю природного газу для формування достатніх запасів у підземних газосховищах, щоб країна була забезпечена енергоресурсами цієї зими", - написав Корецький у своєму Facebook 24 липня.
Він висловив подаяку керівництву Укргазбанку та уряду за підтримку.
Як повідомлялось, 23 липня ПриватБанк надав "Нафтогазу" такий же кредит в 4,7 млрд грн, який став першим для компанії та найбільшим енергокредитом банку з початку війни.
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