Укргазбанк надав «Нафтогазу» 4,7 млрд грн кредиту на закупівлю газу – СЕО компанії

Укргазбанк надав НАК "Нафтогаз України" кредит в 4,7 млрд грн для закупівлі газу, передає Енергореформа.

Про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

"Продовжуємо підготовку до зими - ще один важливий крок зроблено. "Нафтогаз" уклав кредитну угоду з Укргазбанком (UGB) на суму 4,7 млрд грн. Отримані кошти вже спрямовуються на закупівлю природного газу для формування достатніх запасів у підземних газосховищах, щоб країна була забезпечена енергоресурсами цієї зими", - написав Корецький у своєму Facebook 24 липня.

Він висловив подаяку керівництву Укргазбанку та уряду за підтримку.

Як повідомлялось, 23 липня ПриватБанк надав "Нафтогазу" такий же кредит в 4,7 млрд грн, який став першим для компанії та найбільшим енергокредитом банку з початку війни.