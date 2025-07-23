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АНАЛІТИКА

Нафтогаз взяв рекордний кредит у ПриватБанку для закупівлі газу перед зимою

 

Група Нафтогаз залучила кредит у розмірі 4,7 млрд гривень від ПриватБанку для формування запасів природного газу в підземних сховищах України перед опалювальним сезоном. Про це повідомив у середу голова правління компанії Сергій Корецький у Facebook.

Для ПриватБанку це найбільший кредит, який він надав енергетичному сектору України з початку повномасштабної війни, уточнила пресслужба банку.

За поточними цінами на європейському газовому ринку (33 євро за МВт-годину), залучені кошти дозволять закупити понад 250 млн кубометрів природного газу. Точний обсяг залежить від коливань курсу валют або ціни газу.

"Кошти спрямовано для формування необхідних запасів газу в підземних сховищах для сталого проходження опалювального сезону", - сказав Корецький, подякувавши керівництву ПриватБанку за швидку реакцію на запит компанії.

Голова Нафтогазу також повідомив, що паралельно з отриманням кредиту від державного банку триває співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами щодо додаткового фінансування газових закупівель.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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