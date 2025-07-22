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Приватбанк та «Аврора» запустили найбільшу мережу оплатою за обличчям в Україні
13:39 22.07.2025 |
Приватбанк разом із мережею мультимаркетів «Аврора» запустили найбільшу в Україні систему біометричної оплати FacePay. Відтепер у всіх магазинах мережі, оснащених Android POS-терміналами - як на звичайних касах, так і на касах самообслуговування - можна розраховуватись одним лише поглядом у камеру. Телефон, картка чи гаманець не потрібні: обличчя стало ключем до покупок.
За словами Сергія Макаренка, керівника напрямку торгового еквайрингу Приватбанку, цей спільний проєкт стане наймасовішим запуском біометричної оплати в офлайн-ритейлі України. Технологія FacePay передбачає розпізнавання обличчя з додатковим введенням PIN-коду для безпеки. Віталій Колісник, Fintech manager «Аврори», підкреслює, що нововведення економить час клієнтів і наближає магазини до концепції «розумного» ритейлу.
Сервіс працює завдяки біометричним даним, прив'язаним до банківського акаунту. Перш ніж скористатися FacePay, користувач має зареєструвати своє обличчя у додатку Приват24. Далі процес максимально простий: один погляд у камеру POS-терміналу - й покупка оплачена. Система вже доступна в сотнях точок по Україні та готується до розширення на інші мережі.
Як це працює
Щоб почати користуватися сервісом «оплати обличчям», потрібно активувати FacePay у Приват24 всього за кілька кроків:
* Відкрийте розділ «Профіль» у застосунку.
* Перейдіть до «Налаштувань».
* Оберіть пункт «Платіжні налаштування».
* Призначте картку за замовчуванням для оплат.
* Увімкніть FacePay24.
* Зробіть три фото свого обличчя, виберіть картку для списання коштів і збережіть зміни.
Раніше ми писали про те, що українці встановили рекорд - сплатили картками Приватбанку в 2024 році більше 1 трильйона гривень, Приватбанк почав продаж eSIM Kyivstar і lifecell у застосунку Приват24 та Приватбанк відкрив продаж на потяги Німеччини, Австрії та Чехії.
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