Україна успішно переправила модернізований «Руслан» до Німеччини

Після завершення модернізації Ан-124-100, що належить компанії «Антонов», був переміщений до Німеччини.

Про це пресслужба АТ «Антонов» повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«АТ «Антонов» завершило складний багаторічний проєкт із глибокої модернізації одного зі своїх легендарних транспортних літаків Ан-124-100 серійний №0706. 11 липня 2025 року «Руслан» безпечно переміщено до Німеччини», - йдеться в повідомленні.

Цей літак, виготовлений у 1994 році, має за плечима понад 21 тис. льотних годин та понад 5,5 тис. польотів. Роботи з його глибокої модернізації розпочалася з 2021 року. Мета модернізації - заміна основних комплектуючих, які виготовлялися в Росії, на сучасні комплектуючі західного і українського виробництва.

Через повномасштабну агресію Росії у 2022 році роботи були частково призупинені, на той момент літак перебував у розібраному стані. Команді товариства вдалося відновити роботи та завершити модернізацію у червні 2025 року.

«Релокація «Руслана» стала не просто технічним рішенням, а символом стійкості, професіоналізму та єдності українських авіабудівників. Вдосконалений «Руслан» продовжить літати та служити Україні вже на міжнародному напрямку», - додали в компанії.

Наразі авіаційний парк підприємства перебуває у безпечних умовах, відповідно до внутрішніх протоколів безпеки.