Український розробник стійких до РЕБ систем зв'язку залучив $1,5 млн інвестицій

Українська компанія Teletactica, яка розробляє стійкі до РЕБ системи зв'язку, оголосила про залучення $1,5 млн стратегічних інвестицій від MITS Capital та Green Flag Ventures. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Фінансування спрямують на те, щоб масштабувати наступне покоління тактичних систем зв'язку на фронті та вийти на європейські ринки.

У компанії розповіли, що раунд очолила інвестиційна група MITS Capital, сфокусована на підтримці українських оборонних інновацій. Раніше Teletactica успішно завершила акселераційну програму MITS й залучила pre-seed раунд фінансування.

Щодо Green Flag Ventures, яка приєдналася до раунду, то це провідна венчурна фірма зі США та України, яка інвестує в українські технології подвійного призначення, штучний інтелект та кібербезпеку.

Teletactica розробляє модульне захищене комунікаційне обладнання адаптоване до роботи в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби та відсутності GPS. Серед флагманських продуктів - відеомодеми, модеми телеметрії та антени.

При цьому в Green Flag Ventures зазначають, що Teletactica розширює продуктову лінійку в Україні та готується нарощувати продажі й партнерства у Європі.

"Ми створюємо перевірені на полі бою рішення для умов, де традиційні системи не можуть впоратися", - каже співзасновник і CEO Teletactica Євген Жебко.

Продукти компанії створені для передачі даних із низькою затримкою та, як вказує компанія, демонструють у п'ять разів краще співвідношення ціни до ефективності порівняно з європейськими та американськими розробками. Рівень втрати пакетів даних не перевищує 1-5% навіть під щільним глушінням.

"Ми забезпечуємо стійкість до глушіння, роботу в режимі реального часу та масштабованість - і все це за ціною, що забезпечує швидке масове розгортання", - каже співзасновник і СТО Teletactica Антон Гетман.

Розробки Teletactica компактні й енергоефективні. За твердженням української компанії, це робить їх ідеальними для БПЛА, наземних роботів та інших малих безпілотних платформ. Усі рішення розроблені з урахуванням масштабованого виробництва та підтримки. Продукція Teletactica вже активно використовується в Україні й перебуває в процесі адаптації до стандартів НАТО.

До слова, недавно технологічна компанія "Четвертий Закон" зі штаб-квартирою у Києві оголосила про перший раунд фінансування від групи венчурних фондів та ангельських інвесторів з ЄС, США та Канади.