Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Український розробник стійких до РЕБ систем зв'язку залучив $1,5 млн інвестицій

Український розробник стійких до РЕБ систем зв'язку залучив $1,5 млн інвестицій

 

Українська компанія Teletactica, яка розробляє стійкі до РЕБ системи зв'язку, оголосила про залучення $1,5 млн стратегічних інвестицій від MITS Capital та Green Flag Ventures. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Фінансування спрямують на те, щоб масштабувати наступне покоління тактичних систем зв'язку на фронті та вийти на європейські ринки.

У компанії розповіли, що раунд очолила інвестиційна група MITS Capital, сфокусована на підтримці українських оборонних інновацій. Раніше Teletactica успішно завершила акселераційну програму MITS й залучила pre-seed раунд фінансування.

Щодо Green Flag Ventures, яка приєдналася до раунду, то це провідна венчурна фірма зі США та України, яка інвестує в українські технології подвійного призначення, штучний інтелект та кібербезпеку.

Teletactica розробляє модульне захищене комунікаційне обладнання адаптоване до роботи в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби та відсутності GPS. Серед флагманських продуктів - відеомодеми, модеми телеметрії та антени.

При цьому в Green Flag Ventures зазначають, що Teletactica розширює продуктову лінійку в Україні та готується нарощувати продажі й партнерства у Європі.

"Ми створюємо перевірені на полі бою рішення для умов, де традиційні системи не можуть впоратися", - каже співзасновник і CEO Teletactica Євген Жебко.

Продукти компанії створені для передачі даних із низькою затримкою та, як вказує компанія, демонструють у п'ять разів краще співвідношення ціни до ефективності порівняно з європейськими та американськими розробками. Рівень втрати пакетів даних не перевищує 1-5% навіть під щільним глушінням.

"Ми забезпечуємо стійкість до глушіння, роботу в режимі реального часу та масштабованість - і все це за ціною, що забезпечує швидке масове розгортання", - каже співзасновник і СТО Teletactica Антон Гетман.

Розробки Teletactica компактні й енергоефективні. За твердженням української компанії, це робить їх ідеальними для БПЛА, наземних роботів та інших малих безпілотних платформ. Усі рішення розроблені з урахуванням масштабованого виробництва та підтримки. Продукція Teletactica вже активно використовується в Україні й перебуває в процесі адаптації до стандартів НАТО.

До слова, недавно технологічна компанія "Четвертий Закон" зі штаб-квартирою у Києві оголосила про перший раунд фінансування від групи венчурних фондів та ангельських інвесторів з ЄС, США та Канади.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8129
  0,0082
 0,02
EUR
 1
 48,5197
  0,2834
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4342  0,05 0,11 42,0304  0,03 0,07
EUR 48,3569  0,02 0,04 49,0192  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,02 0,05 41,9150  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес