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АНАЛІТИКА

Німецька оборонна компанія Quantum Systems отримає 10% в українській Frontline з опціоном до 25%

 

Німецький виробник безпілотних систем Quantum Systems отримає 10%-ву частку в українській defence tech компанії Frontline з можливістю збільшення її до 25% протягом наступних 12 місяців, йдеться у спільному релізі у середу.

Згідно з ним, ця стратегічна інвестиційна угода вже фіналізована, їй передував підписаний у квітні 2025 року в Києві меморандум про стратегічне партнерство, сума угоди не розголошується.

"Україна потребує не лише високоякісної оборонної продукції, а й сучасних виробничих потужностей. Quantum Systems і Frontline прагнуть забезпечити і те, й інше - і наша поглиблена співпраця є яскравим свідченням цього", - сказав співзасновник Quantum Systems Флоріан Зайбель, слова якого наведено у пресрелізі релізі.

У межах партнерства Frontline вже розпочала інтеграцію європейських компонентів у свої роботизовані системи, що суттєво підвищує їхню ефективність на лінії бойового зіткнення, сказано в повідомлені.

Зазначається, що інвестиційна угода стала наступним кроком після завершення seed-раунду, в межах якого Frontline залучила $0,8 млн від українських і міжнародних інвесторів. Поміж них - міжнародні фонди Nezlamni, Startup Wise Guys, Angel One, Freedom Fund та кілька анонімних інвесторів. Раунд тривав майже пів року: від першого пітчу на Investor Demo Day, організованого державним кластером оборонних інновацій Brave1, до фінального закриття угоди.

Наголошується, що залучене фінансування буде спрямовано на масштабування виробничих потужностей і критично важливих оборонних технологій. Насамперед йдеться про виробництво дронів-бомберів "Лінза" та розвідувальних дронів "Зум" (обидва розроблені в межах програми заміни китайського квадрокоптера Mavic), а також гранатометної турелі "Буря". Усі продукти компанії кодифіковані за стандартами НАТО, активно використовуються підрозділами Сил оборони та вже довели свою ефективність у реальних бойових умовах.

"Наше партнерство виходить далеко за межі самої інвестиції. Воно ґрунтується на спільному прагненні масштабувати технології, перевірені в справжніх бойових умовах, і впроваджувати їх у рішення для роботизованих оборони та штурму", - прокоментував угоду CEO Frontline Євген Третяк.

Обидві компанії є учасниками Brave1.

"Українська defense tech екосистема дає міжнародним партнерам можливість працювати у високій динаміці: створювати продукти, тестувати їх безпосередньо на фронті та швидко вносити зміни на основі зворотного зв'язку від військових", - зазначив віцепрем'єр - глава Мінцифри Михайло Федоров у дописі щодо цієї події у Телеграм-каналі.

Frontline - українська defence tech компанія, відкрита в серпні 2023 року чотирма українцями, які працюють в секторі з 2014 року. Наразі компанія зосереджена на створенні повітряних та наземних комплексів для роботизованої оборони та штурму.

Quantum Systems - німецько-українська компанія, що спеціалізується на створенні інноваційних безпілотних систем з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL), які поєднують в собі штучний інтелект, edge computing та автономну аналітику в реальному часі. Заснована 2015 року компанія має глобальну присутність у США, Австралії, Україні та Румунії. Системи Quantum Systems забезпечують глибоку ситуаційну обізнаність для потреб оборони, безпеки та критичної інфраструктури, трансформуючи дані з повітря у дієві рішення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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