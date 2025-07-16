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Neqsol замовив незалежну оцінку запасів титанової руди на активах ОГХК

Neqsol замовив незалежну оцінку запасів титанової руди на активах ОГХК

 

Новий власник Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (міжнародна група Neqsol Holding) замовив професійну оцінку активів приватизованої ним компанії за міжнародними стандартами JORC. Про це повідомила пресслужба компанії.

Угоду на проведення комплексної оцінки уклали 11 липня з Micon International. Це консалтингова компанія у сфері гірничодобувної промисловості, що спеціалізується на оцінці ресурсів і запасів корисних копалин, гірничому інжинірингу, ринкових і фінансових дослідженнях для гірничої промисловості. На сайті компанії повідомляється, що вона реалізувала понад 800 проєктів і сформувала понад 1400 технічних звітів в усьому світі.

За умовами угоди Micon має вивчити основні виробничі активи ОГХК - Вільногірський гірничо-металургійний комбінат у Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат у Житомирській області.

Neqsol Holding приватизувала їх за 4 млрд грн. Покупцем ОГХК стала компанія "Цемін Україна", яка входить до Neqsol. Вона стала єдиним учасником приватизаційного аукціону, який відбувся в жовтні 2024 року.

Інвестор за умовами приватизації зобов'язаний інвестувати в ОГХК не менше ніж 400 млн грн.

Neqsol - міжнародна група компаній, яка працює в 11 країнах світу і має штаб-квартири в Амстердамі, Баку та Києві. На 100% належить Насібу Хасанову з Азербайджану.

Група розпочала свою діяльність із нафтогазової галузі на початку 1990-х років, її підприємства консолідовані у межах двох компаній - Nobel Oil E&P і Nobel Energy. Перша займається розвідкою та видобутком, друга надає послуги для нафтогазових операторів. У 2005 році Neqsol зайшов в телекомунікаційну галузь, придбавши Bakcell в Азербайджані. У 2019-му Neqsol викупив у росіян Vodafone Україна, другого за величиною оператора мобільного зв'язку в країні.

Холдинг також присутній на ринку будівельних послуг та матеріалів, займається виробництвом цементу та супутніх матеріалів. Компанія Norm, заснована у 2013 році, є найбільшим виробником цементу на Південному Кавказі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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