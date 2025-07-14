Dragon Capital вкладає $20 млн у свій фонд Rebuild Ukraine Fund, планує його перше закриття у вересні

Dragon Capital, один з найбільших private equity інвесторів в Україні, рік тому запустив фонд прямих інвестицій Rebuild Ukraine Fund LP (REBUF) та вкладає в нього власні $20 млн капіталу, перше закриття фонду планується у вересні цього року, повідомив, керуючий директор та керівник відділу прямих інвестицій Dragon Capital Андрій Носок.

"Ми дійсно дуже просунулися у зборі коштів для цього фонду. Ми отримали значну підтримку від міжнародних фінансових інституцій та фінансових інституцій розвитку, які вкладають свій капітал у цей фонд. Ми очікуємо перше закриття цього фонду вже у вересні", - сказав він на воркшопі Конференції з відновлення України URC2025 в Римі, присвяченому private equity інвестиціям.

Носок нагадав, що Dragon Capital займається інвестиціями в приватний капітал в Україні 25 років, у тому числі з 2010 року управляє фондами прямих інвестицій. REBUF - це третій такий фонд, який дотримується тієї самої стратегії, що й попередні.

"Це універсальний фонд із широким спектром інтересів. Ми розглядаємо різні галузі: від споживчих товарів і послуг, охорони здоров'я, фармацевтики, фінансових технологій, будівельних матеріалів та багатьох інших. Але ми переважно або здебільшого зосереджуємося на малих і середніх підприємствах - сегменті ринку, який дуже недооцінюють", - зазначив керуючий директор.

За його словами, МСП з оборотом менш як $50 млн становлять найбільшу частку економіки України і є найбільшими роботодавцями. Однак, з іншого боку, наразі вони фактично не мають доступу до капіталу від міжнародних фінансових інститутів (МФІ) та міжнародних фінансових організацій (МФО), оскільки зазвичай не підпадають під критерії МФІ та МФО через їхній розмір. Вони також не є привабливими для банків, оскільки значна їх частина не є достатньо прозорою і не має достатнього рівня корпоративного управління.

"Отже, ми ризикуємо власним капіталом і продовжуємо інвестувати в Україну вже з літа 2022 року. Це дає нашим партнерам значну впевненість у тому, що ми будемо робити все правильно", - додав Носок.

Представник Dragon Capital привітав заяву ЄС про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України обсягом EUR500 млн, також націленого на стимулювання приватних інвестицій. В той же час він висловив невелике занепокоєння щодо того, що ця ініціатива може створити певний дисбаланс у доступі до цього капіталу для екосистеми в цілому.

"Рекомендація, яку варто врахувати в цій ініціативі в майбутньому, щоб усі менеджери фондів могли скористатися компонентом гарантії перших збитків, що має дуже добре спрацювати для залучення іноземного капіталу", - наголосив Носок.

Згідно з презентацією REBUF, його цільовий розмір - $200-250 млн, розмір інвестицій в компанії - $7-30 млн.

Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку 4 липня схвалив виділення $25 млн в REBUF.

Dragon Capital - одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, що надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія заснована 2000 року в Києві. За словами засновника та керівника Томаша Фіали, наразі до портфелю інвестицій групи входять майже 50 різних компаній або проєктів нерухомості. Компанія за 2015-го по 2021 рік інвестувала в Україну близько $700 млн без урахування реінвестицій та планує інвестувати $100 млн у 2025 році.

Як повідомлялося, ЄБРР та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планують також внести відповідно EUR60 млн та EUR40 млн в капітал нового Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I із заявленим цільовим розміром EUR350 млн. ЄІБ наприкінці червня вказав, що проєкт перебуває на стадії оцінки, тоді як рада директорів ЄБРР планує розглянути його 24 вересня цього року.