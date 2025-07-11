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Фінляндія інвестує EUR30 млн у телеком-мережі України - Мінцифри

Фінляндія інвестує EUR30 млн у телеком-мережі України - Мінцифри

 

Оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), компанія Nokia та фінське агентство Finnvera підписали меморандум про співпрацю під час конференції з відновлення у Римі URC-2025, повідомляє Міністерство з цифрової трансформації України.

Згідно із повідомленням Міністерства у Facebook в п'ятницю, партнерство передбачає розширення покриття 4G та GPON, підвищення стійкості мереж до обстрілів і знеструмлень та підготовка до впровадження нових телекомунікаційних технологій.

"Nokia та Vodafone Ukraine разом визначатимуть найважливіші пріоритети для модернізації мереж. Finnvera профінансує телеком-обладнання та послуг Nokia на суму до 30 млн євро впродовж трьох років ", - додали в пресслужбі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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