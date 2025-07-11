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АНАЛІТИКА

UPG з другої спроби отримла дозвіл на оренду 34 заправок групи Приват

 

Компанія "Укрпалетсистем", яка входить до бізнес-групи власника мережі UPG Володимира Петренка, отримала дозвіл Антимонопольного комітету на набуття контролю над 34 автозаправними станціями у Києві та Київській області.

Йдеться про оренду активів (єдиних майнових комплексів), які належать низці компаній, серед яких ТОВ "Текіла Голд", "Скай Проект", "Сіріус Голд" та інших, що є частиною "приватівської" мережі АЗС Avias.

Раніше АМКУ не взяв до розгляду заявки UPG на оренду цих АЗС, бо документи не відповідали вимогам положення про розгляд справ щодо концентрації суб'єктів господарювання.

Видання NV писало, що в оренду або під контроль UPG потенційно можуть перейти 350-400 АЗС із загалом 660, які сьогодні контролюються групою Приват.

Раніше Петренко в інтерв'ю LIGA.net казав, що створення автозаправного комплексу формату мережі UPG коштує близько $5 млн. А будівництво невеликої автозаправної станції в Україні станом на 2025 рік обійдеться у $1,3-1,4 млн. Тому компанія розглядає варіанти з купівлі й реконструкції АЗС у поганому стані.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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