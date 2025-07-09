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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця розпочинає закупівлю вагонів нового покоління

Укрзалізниця розпочинає закупівлю вагонів нового покоління

 

Укрзалізниця починає закупівлю вагонів нового покоління. Вони матимуть кращі експлуатаційні характеристики, підвищений комфорт і потребуватимуть менше обслуговчого та сервісного персоналу, повідомила пресслужба компанії.

З початку повномасштабної війни Укрзалізниця зіткнулася з гострим дефіцитом пасажирських вагонів. Пріоритет надається перевезенню військових, організованих дитячих груп і медичних пасажирів. Тому потреба в оновленні парку - критично важлива.

Нові вагони замінять морально застарілий рухомий склад, створений ще за технологіями 1970-х років, дозволять знизити витрати на обслуговування й підвищити якість перевезень.

"У 2025 році сумарно буде законтрактовано 100 нових вагонів, включно з п'ятьма одиницями нового покоління, - пілотну партію для майбутнього масштабування", - сказано в повідомленні.

Очікувана ціна одного вагона - 95,6 млн грн. Строк постачання - 2,5 року від моменту передоплати.

Це купейні вагони з можливістю трансформації у СВ. Один вагон буде інклюзивним і матиме електричний підіймач, пандус для високої платформи та збільшене купе для подорожей пасажирів з інвалідністю на колісному кріслі.

Основні характеристики нових вагонів:

→ термін служби - 50 років (на 20 років більше за стандартні вагони);
→ ширший кузов;
→ пасажиромісткість - до 44 осіб в одному купейному вагоні;
→ кондиціонування - працює навіть на зупинках і при малій швидкості;
→ опалення - повністю електричне з індивідуальним керуванням температурою;
→ довжина спального місця - до 2,2 метра.

Вагони будуть оснащені пневмопідвішуванням, що гарантує додаткову плавність ходу та зменшує коливання вагона під час руху. Крім того, у вагонах будуть автоматичні розсувні двері й герметичні міжвагонні переходи врівень з підлогою.

Контроль за системами всіх вагонів здійснюватиметься з купе начальника поїзда.

Окрім того, у вагонах будуть:

→ розетки з розʼємами USB, type-c і бездротовою зарядкою для смартфонів;
→ столик для верхніх полиць, що буде пересувним по горизонталі;
→ додатковий умивальник у коридорі вагона.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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