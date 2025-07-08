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АНАЛІТИКА

НБУ оштрафував СК «ІНГО» на 1,8 млн грн

 

Національний банк України 7 липня 2025 року застосував до АТ "СК "ІНГО" (Київ) захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 1,819 млн грн за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з інформацією, під час інспекційної перевірки компанії були виявлені порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг визначених Цивільним кодексом України, законами "Про електронну комерцію", "Про страхування", "Про фінансові послуги та фінансові компанії", а також положеннями НБУ про особливості укладення договорів страхування зі споживачами та про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг.

СК "ІНГО" зобов'язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цим рішенням.

АТ "Страхова компанія "ІНГО" надає страхові послуги протягом 30 років. З 2017 року основним акціонером є українська бізнес-група DCH.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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