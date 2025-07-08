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Нацбанк у червні оштрафував два банки та низку фінустанов
23:57 07.07.2025 |
Національний банк у червні 2025 року застосував заходи впливу до двох банків та двадцяти однієї небанківської фінансової установи через порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацбанку.
Це порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства, говориться у повідомленні.
Так, на АТ "КРИСТАЛБАНК" накладено штраф у розмірі 20 272 500 грн через неналежне виконання обов'язку розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також через відсутність в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.
Банк неналежним чином виконував обов'язок здійснювати управління ризиками, "пов'язаними із запровадженням чи використанням нових та існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій, у тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом".
На АТ "АБ "РАДАБАНК" накладено штраф у розмірі 15 000 000 грн за неналежне виконання банком обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід. А також за неналежне виконання банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів.
ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС" - штраф у розмірі 5 665 179 грн за невиконання обов'язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
ТОВ "ФК "ЦЕНТРОФІНАНС" отримав траф у розмірі 255 тис грн за порушення вимог "у частині неналежного виконання установою обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів". Та за неналежне виконання установою обов'язку з урахуванням вимог законодавства розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ.
ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС" та ТОВ "ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" Нацбанк покарав штрафом у розмірі 200 тис грн за "незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи, у якому здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів з технічною можливістю надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення виїзної перевірки цього структурного підрозділу копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу".
"ПТ "САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ", ТОВ "ВФС УКРАЇНА", ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС", ТОВ "СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ", ТОВ "ФК "ФІН-РАНГ", ТОВ "ФК "МЕГА ФІНАНС" - штрафи у розмірі 51 000,00 грн кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140, та пунктів 14, 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ, неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140", - йдеться також у повідомленні.
ПТ "ЛОМБАРД ПЛАТИНУМ СКАРБ", ПТ "ЛОМБАРД "ГАЛИЦЬКИЙ", ПТ "ЛОМБАРД "ПРО100КРЕДИТ", ТОВ "ФК "ТАЙГЕР ФІНАНС", ТОВ "ФК "АВРА ФІНАНС", ТОВ "ФК "АЛЬКОР КЕПІТАЛ", ТОВ "СБ "ЕКСЕЛЬСІОР ПРАЙМ", ТОВ "ФК "КРЕДИТ-КАПІТАЛ", ТОВ "СБ "СМАРТПРОГРЕС", ТОВ "ТУГАТО-УКРАЇНА", ТОВ "КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" отрималиписьмові застереженняза порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140, пунктів 14 та/або 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ, неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений правилами.
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