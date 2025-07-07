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«Укрнафту» захищатимуть німецькі юристи від позову фірми китайського мільярдера
18:02 07.07.2025 |
ПАТ "Укрнафта" 30 червня оприлюднило угоду від 3 березня з компанією Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwalten mbB (Німеччина) про послуги з адвокатської діяльності вартістю 90 тис євро.
Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".
Цьогоріч компанія Hengeler Mueller надаватиме "Укрнафті" адвокатські послуги з питань, що стосуються процесу визнання та виконання рішення Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм у справі №124/2007 від 24 вересня 2010 року за позовом Carpatsky Petroleum Corporation (США) до "Укрнафти" на загальну суму $190 млн у Німеччині.
В обґрунтуванні сказано, що у 2010 році арбітраж задовольнив позов Carpatsky Petroleum Corporation і вирішив стягнути з "Укрнафти" компенсацію в розмірі $146,9 млн, а також відсотки.
Нині загальний розмір заборгованості "Укрнафти" за цим рішенням перевищує $190 млн.
У 2015 році "Укрнафта" програла апеляцію в Апеляційному суді округу Свеа, тому рішення діюче, а отже, можливе його примусове виконання за кордоном. Зараз дозвіл на це надано у Франції, Нідерландах, Німеччині, Великобританії, а також у Техасі (США).
З огляду на це, а також за законами Німеччини, позивач має право на примусове виконання судового наказу, в тому числі шляхом звернення до суду до 15 лютого 2025 року. Ця справа перебуває на розгляді у Вищому земельному суді м. Целле (Німеччина). Внаслідок цього виникла потреба в отриманні правничої допомоги з питань, що стосуються примусового стягнення заборгованості у межах примусового виконання рішення арбітражу в Німеччині.
Як писала Економічна правда, "Укрнафта" і Carpatsky Petroleum підписали договір про спільну розробку Рудовсько-Червонозаводського газоконденсатного родовища у 1995 році.
При створенні 55% спільного підприємства "Укркарпатойл" належало "Укрнафті", а 45% - Carpatsky Petroleum, зареєстрованій в Техасі.
У 1996 році про права на частку в СП заявила вже інша компанія Carpatsky Petroleum, зареєстрована в Делавері. Генеральна прокуратура оскаржила процедуру правонаступництва.
У результаті рішення Вищого госпсуду України частка "Укрнафти" в СП зросла до 100%.
У 2010 році стокгольмський арбітраж вирішив, що "Укрнафта" має виплатити Carpatsky Petroleum $146,9 млн компенсації за невиконання умов угоди, а також визнав угоду розірваною. Джерела в "Укрнафті" повідомляли, що йдеться не про ту Carpatsky Petroleum із Техасу, яка створила спільне підприємство з "Укрнафтою", а про нову компанію з Делаверу з новими засновниками.
"Нафторинок" повідомляв, що у 2007 році, вже після відкриття арбітражного провадження, власником Carpatsky Petroleum Corporation стала компанія Kuwait Energy. Цю компанію Kuwait Energy своєю чергою купила у 2018 році компанія United Energy Group (Гонконг), основним акціонером із 51,60% акцій якої є 70-річний китайський мільярдер Чжан Хунвей.
Чжан Хунвей входить у топ-50 найбагатших людей Китаю, він веде справи у нафтовій галузі.
Hengeler Mueller є однією з провідних німецьких юридичних фірм комерційного права, яка консультує з таких питань, яка злиття та поглинання, фінансування та судові процеси.
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