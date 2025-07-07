Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Укрнафту» захищатимуть німецькі юристи від позову фірми китайського мільярдера

 Чжан Хунвей

ПАТ "Укрнафта" 30 червня оприлюднило угоду від 3 березня з компанією Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwalten mbB (Німеччина) про послуги з адвокатської діяльності вартістю 90 тис євро.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Цьогоріч компанія Hengeler Mueller надаватиме "Укрнафті" адвокатські послуги з питань, що стосуються процесу визнання та виконання рішення Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм у справі №124/2007 від 24 вересня 2010 року за позовом Carpatsky Petroleum Corporation (США) до "Укрнафти" на загальну суму $190 млн у Німеччині.

В обґрунтуванні сказано, що у 2010 році арбітраж задовольнив позов Carpatsky Petroleum Corporation і вирішив стягнути з "Укрнафти" компенсацію в розмірі $146,9 млн, а також відсотки.

Нині загальний розмір заборгованості "Укрнафти" за цим рішенням перевищує $190 млн.

У 2015 році "Укрнафта" програла апеляцію в Апеляційному суді округу Свеа, тому рішення діюче, а отже, можливе його примусове виконання за кордоном. Зараз дозвіл на це надано у Франції, Нідерландах, Німеччині, Великобританії, а також у Техасі (США).

З огляду на це, а також за законами Німеччини, позивач має право на примусове виконання судового наказу, в тому числі шляхом звернення до суду до 15 лютого 2025 року. Ця справа перебуває на розгляді у Вищому земельному суді м. Целле (Німеччина). Внаслідок цього виникла потреба в отриманні правничої допомоги з питань, що стосуються примусового стягнення заборгованості у межах примусового виконання рішення арбітражу в Німеччині.

Як писала Економічна правда, "Укрнафта" і Carpatsky Petroleum підписали договір про спільну розробку Рудовсько-Червонозаводського газоконденсатного родовища у 1995 році.

При створенні 55% спільного підприємства "Укркарпатойл" належало "Укрнафті", а 45% - Carpatsky Petroleum, зареєстрованій в Техасі.

У 1996 році про права на частку в СП заявила вже інша компанія Carpatsky Petroleum, зареєстрована в Делавері. Генеральна прокуратура оскаржила процедуру правонаступництва.

У результаті рішення Вищого госпсуду України частка "Укрнафти" в СП зросла до 100%.

У 2010 році стокгольмський арбітраж вирішив, що "Укрнафта" має виплатити Carpatsky Petroleum $146,9 млн компенсації за невиконання умов угоди, а також визнав угоду розірваною. Джерела в "Укрнафті" повідомляли, що йдеться не про ту Carpatsky Petroleum із Техасу, яка створила спільне підприємство з "Укрнафтою", а про нову компанію з Делаверу з новими засновниками.

"Нафторинок" повідомляв, що у 2007 році, вже після відкриття арбітражного провадження, власником Carpatsky Petroleum Corporation стала компанія Kuwait Energy. Цю компанію Kuwait Energy своєю чергою купила у 2018 році компанія United Energy Group (Гонконг), основним акціонером із 51,60% акцій якої є 70-річний китайський мільярдер Чжан Хунвей.

Чжан Хунвей входить у топ-50 найбагатших людей Китаю, він веде справи у нафтовій галузі.

Hengeler Mueller є однією з провідних німецьких юридичних фірм комерційного права, яка консультує з таких питань, яка злиття та поглинання, фінансування та судові процеси.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7975
  0,0634
 0,15
EUR
 1
 49,0285
  0,0925
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3337  0,00 0,01 41,9256  0,02 0,05
EUR 48,7952  0,03 0,05 49,5607  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7950  0,02 0,06 41,8150  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес