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Продуктовий якір столичного ТРЦ Ocean Mall супермаркет "Сільпо" готується до відкриття

15:59 07.07.2025 |

Новини компаній

Продуктовий якір столичного ТРЦ Ocean Mall - супермаркет "Сільпо" - готується до відкриття, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба ритейлера "Плануємо відкрити новий магазин "Сільпо" в Ocean Mall, площа магазину - до 5 тис. кв. м. Концепція та дизайн зараз на етапі завершення розробки", - уточнюється в пресрелізі. "Сільпо" - одна з найбільших мереж супермаркетів в Україні, заснована у 1998 році. Є частиною торговельно-промислової групи Fozzy Group. Станом на липень 2025 року мережа налічує 309 супермаркетів у 62 містах. ТРЦ Ocean Mall - торговельний об'єкт формату retail resort. Загальна площа - 300 тис. кв. м, є паркінг на 4 тис. машиномісць. ТРЦ поєднає 800 магазинів та 50 ресторанів. Серед найбільших орендарів - продуктовий супермаркет "Сільпо", флагманські магазини найбільших ритейлерів світу в сегментах моди, спорту, товарів для оселі. Понад 30 тис. кв. м у ТРЦ Ocean Mall відведено під розваги, зокрема облаштовано розважальний парк для всієі родини Galaxy та 7-зальний кінотеатр Multiplex.
 Продуктовий якір столичного ТРЦ Ocean Mall - супермаркет "Сільпо" - готується до відкриття, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба ритейлера "Плануємо відкрити новий магазин "Сільпо" в Ocean Mall, площа магазину - до 5 тис. кв. м. Концепція та дизайн зараз на етапі завершення розробки", - уточнюється в пресрелізі. "Сільпо" - одна з найбільших мереж супермаркетів в Україні, заснована у 1998 році. Є частиною торговельно-промислової групи Fozzy Group. Станом на липень 2025 року мережа налічує 309 супермаркетів у 62 містах. ТРЦ Ocean Mall - торговельний об'єкт формату retail resort. Загальна площа - 300 тис. кв. м, є паркінг на 4 тис. машиномісць. ТРЦ поєднає 800 магазинів та 50 ресторанів. Серед найбільших орендарів - продуктовий супермаркет "Сільпо", флагманські магазини найбільших ритейлерів світу в сегментах моди, спорту, товарів для оселі. Понад 30 тис. кв. м у ТРЦ Ocean Mall відведено під розваги, зокрема облаштовано розважальний парк для всієі родини Galaxy та 7-зальний кінотеатр Multiplex. 
За матеріалами: www.fixygen.ua
 

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