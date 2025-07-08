Продуктовий якір столичного ТРЦ Ocean Mall - супермаркет "Сільпо" -
готується до відкриття, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна"
пресслужба ритейлера
"Плануємо відкрити новий магазин "Сільпо" в Ocean Mall, площа магазину -
до 5 тис. кв. м. Концепція та дизайн зараз на етапі завершення
розробки", - уточнюється в пресрелізі.
"Сільпо" - одна з найбільших мереж супермаркетів в Україні, заснована у
1998 році. Є частиною торговельно-промислової групи Fozzy Group. Станом
на липень 2025 року мережа налічує 309 супермаркетів у 62 містах.
ТРЦ Ocean Mall - торговельний об'єкт формату retail resort. Загальна
площа - 300 тис. кв. м, є паркінг на 4 тис. машиномісць. ТРЦ поєднає 800
магазинів та 50 ресторанів. Серед найбільших орендарів - продуктовий
супермаркет "Сільпо", флагманські магазини найбільших ритейлерів світу в
сегментах моди, спорту, товарів для оселі. Понад 30 тис. кв. м у ТРЦ
Ocean Mall відведено під розваги, зокрема облаштовано розважальний парк
для всієі родини Galaxy та 7-зальний кінотеатр Multiplex.
Продуктовий якір столичного ТРЦ Ocean Mall - супермаркет "Сільпо" -
готується до відкриття, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна"
пресслужба ритейлера
"Плануємо відкрити новий магазин "Сільпо" в Ocean Mall, площа магазину -
до 5 тис. кв. м. Концепція та дизайн зараз на етапі завершення
розробки", - уточнюється в пресрелізі.
"Сільпо" - одна з найбільших мереж супермаркетів в Україні, заснована у
1998 році. Є частиною торговельно-промислової групи Fozzy Group. Станом
на липень 2025 року мережа налічує 309 супермаркетів у 62 містах.
ТРЦ Ocean Mall - торговельний об'єкт формату retail resort. Загальна
площа - 300 тис. кв. м, є паркінг на 4 тис. машиномісць. ТРЦ поєднає 800
магазинів та 50 ресторанів. Серед найбільших орендарів - продуктовий
супермаркет "Сільпо", флагманські магазини найбільших ритейлерів світу в
сегментах моди, спорту, товарів для оселі. Понад 30 тис. кв. м у ТРЦ
Ocean Mall відведено під розваги, зокрема облаштовано розважальний парк
для всієі родини Galaxy та 7-зальний кінотеатр Multiplex.