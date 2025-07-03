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ArcelorMittal готовий переглянути своє майбутнє в Україні через дорогу електроенергію
17:18 03.07.2025 |
Металургійна компанія ArcelorMittal незадоволена високими цінами на електроенергію в Україні. За словами генерального директора комбінату ArcelorMittal Кривий Ріг Мауро Лонгобардо в інтерв'ю Delo.ua, компанія навіть може переглянути свою присутність у країні.
"[Вартість електроенергії] дуже зросла. Ми споживаємо 250 МВт-год, тож наші додаткові витрати на електроенергію становлять $200 млн на рік. Ціни на електроенергію настільки високі, що роблять наш бізнес неконкурентним. Вони вже вищі, ніж у Європі. Навіть під час сезону, коли ситуація, здавалося б, мала бути іншою. От, наприклад, з травня до червня вже не холодно, але ще не жарко, і ціна мала б бути кращою. Проте за електроенергію у червні в нас ціни в середньому становили $135/МВт-год. І коли я дивлюсь на ціни в країнах ЄС, то там ціни менші ніж $100, а у країнах, де є ядерна енергетика, у Франції, наприклад, то там $40/МВт-год", - сказав Лонгобардо.
"Ми не проти, щоб в енергетичних компаній була певна маржа, але якщо собівартість $10, а нам продають за $135 - це абсолютно неприйнятно. Це ті гроші, які ми мали б використати, щоб наш бізнес працював", - сказав він.
Лонгобардо сказав, що ArcelorMittal Кривий Ріг знову отримає збиток за підсумками року, якщо Кабінет міністрів не втрутиться.
"І ми, можливо, переглянемо своє майбутнє в Україні", - сказав він.
"Ми як група бачимо себе в Україні, тому комбінат уже отримав допомоги $1 млрд від материнської компанії. Але інші також повинні йти з нами у цьому напрямі. Ми не можемо витрачати гроші, щоб потім ці гроші забрав хтось інший", - додав він.
За словами Лонгобардо, підприємство має проєкти щодо встановлення вітряків чи сонячних панелей, але вони не покриють попит.
"Ще одна можливість, яку ми зараз аналізуємо, і у нас було обговорення цього з Енергоатомом, стосується побудови малого ядерного реактора. Вони зараз шукають місця, де їх можна було б встановити в майбутньому, і ми дуже зацікавлені встановити такий реактор, але ми ще на дуже попередньому етапі, й будівництво займе мінімум п'ять років", - додав він.
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