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АНАЛІТИКА

Метінвест створив броньований сталевий панцир для захисту ЗРК Patriot – фото

 

Металургійний холдинг Ріната Ахметова, компанія Метінвест змонтувала черговий захисний панцир для українських сил протиповітряної оборони, інформує пресслужба компанії.

Панцир складається зі сталевого каркаса і броньованих плит. Конструкція масою понад 3 т захищає одразу кілька ключових вузлів комплексу Patriot: пункт керування, компаратор радіолокаційної станції (Doghouse) та генератор.

 

З початку 2025 року Metinvest системно виготовляє такі укриття для різних типів ППО, перші з них встановили навесні. Кожну нову версію адаптують під конкретну локацію та обладнання. Виготовлення відбувається на закритих майданчиках поза основними підприємствами компанії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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