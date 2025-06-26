Фінансові новини
- |
- 26.06.25
- |
- 13:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Метінвест створив броньований сталевий панцир для захисту ЗРК Patriot – фото
12:42 26.06.2025 |
Металургійний холдинг Ріната Ахметова, компанія Метінвест змонтувала черговий захисний панцир для українських сил протиповітряної оборони, інформує пресслужба компанії.
Панцир складається зі сталевого каркаса і броньованих плит. Конструкція масою понад 3 т захищає одразу кілька ключових вузлів комплексу Patriot: пункт керування, компаратор радіолокаційної станції (Doghouse) та генератор.
З початку 2025 року Metinvest системно виготовляє такі укриття для різних типів ППО, перші з них встановили навесні. Кожну нову версію адаптують під конкретну локацію та обладнання. Виготовлення відбувається на закритих майданчиках поза основними підприємствами компанії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Підприємства в Україні зобов’яжуть звітувати про сталий розвиток
|Україна і Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії РФ
|Трамп про постачання Patriot Україні: Подивимося, нам вони теж потрібні
|«Він був дуже милим»: Трамп розповів, про що сьогодні говорив із Зеленським
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Метінвест створив броньований сталевий панцир для захисту ЗРК Patriot – фото
|Державні пакети акцій обленерго консолідували в одному холдингу
|Третя українська компанія почала постачати біометан у Європу
|Алло починає продаж електромобілів Xiaomi SU7 в Україні
|Девелопер Arricano пригрозив Україні судами через санкції
|Autostrada інвестувала близько $40 млн у метро на Виноградар
Бізнес
|У Німеччині електроенергія для авто часто обходиться дорожче за бензин
|«Ілон Маск не користується комп’ютером»,— кажуть його адвокати
|Палата представників США заборонила своїм працівникам користуватися WhatsApp
|Microsoft покращила точність квантових обчислень у 1000 разів
|DeepSeek співпрацює з китайськими військовими та обходить експортні обмеження США — Reuters
|Samsung представила Exynos 2500 — свій перший 3-нм чип з 10 ядрами, графікою RDNA 3 та підтримкою 320 МП
|Нові зубні імпланти ростуть і відчуваються як справжні зуби