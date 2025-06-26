Державні пакети акцій обленерго консолідували в одному холдингу

Акціонерне товариство "Українські розподільні мережі" (УРМ) завершило процес консолідації державних операторів системи розподілу (обленерго), які перебували в управлінні Міненерго і були передані до його складу у 2022 році. Про це повідомила пресслужба компанії в четвер, 26 червня.

УРМ збільшило свій статутний капітал учетверо коштом пакетів акцій дев'яти регіональних компаній: Хмельницькобленерго (70%), Миколаївобленерго (70%), Харківобленерго (65%), Запоріжжяобленерго (60,2%), Тернопільобленерго (50,9%), Сумиобленерго (25%), Черкасиобленерго (46%), Українська енергозберігаюча сервісна компанія (99,6%, володіє 25% акцій Черкасиобленерго) та ДТЕК Одеські електромережі (25%).

Процес тривав із 2023 до 2025 року.

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав цю роботу "колосальною".

"Міненерго та Українські розподільні мережі провели колосальну роботу з приведення до європейських стандартів корпоративного управління державних активів в енергетиці, розвиток яких уже не відповідав вимогам часу. В умовах військових викликів ми змогли створити єдині підходи та забезпечити державницький контроль та управління цими активами для залучення інвестицій", - сказав він.