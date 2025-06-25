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АНАЛІТИКА

Третя українська компанія почала постачати біометан у Європу

 

ТОВ "Городище-Пустоварівська аграрна компанія" (ГОПАК), що входить до агрохолдингу "Галс Агро", у вівторок, 24 червня, вперше експортувало біометан власного виробництва. Про це повідомило галузеве видання ExPro.

Таким чином Галс Агро стала третім експортером біометану, приєднавшись до VitAgro та МХП.

Довідка

Галс Агро - український холдинг, що спеціалізується на виробництві зернових, цукру, вирощуванні індички та виробництві м'ясопродуктів. Група також займається виробництвом електроенергії з відновлюваних джерел енергії, має чотири біогазові комплекси у Київській та Чернігівській областях. Загальна проєктна потужність становить 14,7 МВт генерації "зеленої" електроенергії.

За інформацією ExPro, компанія експортувала майже 73 000 кубометрів біометану, що зберігався в українських ПСГ, газотранспортною системою через Угорщину. Покупцем біометану стала німецька Uniper.

Галс Агро з 2021 року розпочала два проєкти з виробництва біометану, а у 2023 році запустила виробництво першого промислового біометану на Линовицькому біогазовому комплексі.

Компанія має завод з виробництва біометану в Чернігівській області, проєктна потужність якого становить 3 млн кубометрів на рік.

У листопаді 2024-го Галс Агро почала закачувати біометан до українських підземних сховищ газу.

Довідка

Біометан - це вуглецево-нейтральний аналог природного газу, що утворюється шляхом збагачення біогазу (газу з біомаси, наприклад, сільськогосподарських відходів).

Технічно досяжний потенціал виробництва біометану в Україні становить до 10 млрд кубометрів на рік, а до 2030 року можна вийти на 1 млрд кубометрів на рік.

VitAgro 7 лютого вперше експортувала біометан з України. Вже 11 лютого до неї приєдналася МХП. Інша компанія з Групи МХП у травні розпочала експорт зрідженого біометану (bio-LNG). Загалом українські компанії вже експортували близько 835 000 кубометрів газоподібного біометану до Європи.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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