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Девелопер Arricano пригрозив Україні судами через санкції
12:36 24.06.2025 |
Компанія Arricano Real Estate, якій належать київські ТРЦ "РaйОN" і "Проспект", а також City Mall у Запоріжжі й "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, погрожує Україні судами через санкції. Про це повідомляється на її сайті.
Arricano, яка з травня 2023 року перебуває під слідством через підозри в пособництві державі-агресору, потрапила під санкції РНБО 22 червня 2025 року.
Компанія заявила, що "шокована" цим рішенням.
"З чиєїсь подачі президент України ввів санкції проти багаторічних роботодавців та інвесторів, які тривалий час вкладали чималі кошти в економіку України і не зупиняли цей процес після початку повномасштабної війни", - йдеться в заяві.
"Компанія Arricano Real Estate LTD розглядає шляхи захисту своїх прав як в Україні, так і в юрисдикції Європейського Союзу - міжнародному та інвестиційному арбітражі. Ми продовжимо всіма можливими правовими засобами захищати власні активи в Україні. У поточній ситуації компанії не залишають вибору, як відновити в інвестиційному арбітражі процес навколо ТРЦ SkyMall, який був добровільно призупинений нами під час повномасштабної війни через бажання не посилювати економічні проблеми країни у воєнному стані", - заявила компанія.
Справа Arricano стосується діяльності ТОВ "Вояж-Крим" - замовника сімферопольського ТРЦ "Південна Галерея", який будувала Arricano.
У 2014 році у Криму за російськими законами була зареєстрована однойменна компанія, яка лише за 2022 рік сплатила до бюджету Росії 196 млн рублів (понад 100 млн грн за нинішнім курсом).
Під час досудового розслідування стороною обвинувачення досліджується факт здійснення естонськими власниками Arricano Хілларом Тедером і Рауно Тедером "умисних дiй, спрямованих на допомогу державi-агресору шляхом передання активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора".
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