Autostrada інвестувала близько $40 млн у метро на Виноградар

Компанія Autostrada повідомила про створення масштабної виробничої бази для реалізації проєкту будівництва метро на столичний масив Виноградар. У межах проєкту вже інвестовано близько $40 мільйонів.

До нової бази входить сучасний бетонний комплекс Liebherr з продуктивністю понад 100 м³ на годину, а також цех металоконструкцій і завод залізобетонних виробів, на якому виготовляють ключові елементи для підземного будівництва.

Для посилення ґрунтів і створення надійного фундаменту компанія закупила чотири установки Jet Grouting, а також бурову установку Casagrande B200 і бентонітовий завод S.A.I.C.I. для впровадження технології "стіна в ґрунті". Окремо понад 15 млн євро спрямовано на тунелепрохідницький комплекс, який планують запустити на початку 2026 року.

Проєкт реалізуєтьсявиключно силами Autostrada - без залучення субпідрядників. Компанія провела масштабну перепідготовку персоналу, запровадила інноваційні технології, які раніше не використовувались в Україні, і створила повний замкнутий цикл виробництва.

Autostrada наголошує, що така модель дає змогу максимально ефективно контролювати всі процеси та дотримуватися високих стандартів підземного будівництва.

У контракті між Київським метрополітеном і Автострадою прописано строк виконання будівельних робіт 30 місяців (тобто закінчити мають на початку 2027 року), вартість - 13,785 млрд грн.

Власник Автостради Максим Шкіль у серпні 2024 року казав, що сумнівається у виділенні такої великої суми під час війни.