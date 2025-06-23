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АНАЛІТИКА

Комбінат Фірташа зобов'язали повернути кар'єр і сплатити 5,5 млн грн боргу

 

Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов Верхньодніпровської міської ради та постановив розірвати договір оренди землі з ТОВ "Мотронівський ГЗК", що входить до титанового бізнесу Group DF Дмитра Фірташа. Про це інформує NADRA.INFO.

Йдеться про ділянку площею 155,7 га в межах Малишевського родовища, де компанія планувала видобуток циркон-рутил-ільменітоносних пісків.

Згідно з рішенням суду, до 2024 року компанія регулярно сплачувала орендну плату, однак із січня 2024-го перестала це робити. Станом на лютий 2025 року борг за оренду землі склав понад 5,4 млн грн. Саме ця заборгованість стала формальною підставою для розірвання договору.

Міськрада неодноразово зверталася до підприємства з вимогою погасити борг, однак не отримала результату - тож подала позов до суду. Суд зобов'язав підприємство повернути земельну ділянку міській раді "у стані, придатному для подальшого використання". Рішення ще не набрало законної сили й може бути оскаржене.

У Мотронівському ГЗК не погоджуються з рішенням і вважають дії міськради передчасними та непропорційними. Компанія аргументує, що з 2016 року перебуває на стадії будівництва комбінату й не має прибутку. До того ж рахунки підприємства арештовані за рішенням суду, а через війну й економічну ситуацію діяльність фактично заблокована. Крім того, у компанії є сертифікат Торгово-промислової палати, що визнає війну форс-мажором.

Утім, суд зазначив, що форс-мажор застосовується лише до виконання програми робіт на родовищі, а не до обов'язку платити оренду.

У компанії також попередили, що через обмеження, пов'язані з правовим режимом надрокористування, розірвання договору не принесе громаді очікуваного ефекту - тобто землю не вдасться швидко здати в нову оренду або реалізувати інвестплани.

Мотронівський гірничо-збагачувальний комбінат перебуває на етапі будівництва. На першому етапі Group DF збирався побудувати кар'єр продуктивністю 2,7 млн т руди на рік. Передбачалося, що підприємство зможе щорічно випускати концентрату ільменіту - близько 120 000 тонн, цирконієвого - 14 000 тонн, рутилового - 20 000 тонн.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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