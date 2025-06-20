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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця дозволила іноземним вагонам курсувати Україною – затверджено процедуру

 

Укрзалізниця дозволила повернення іноземних вантажних вагонів на українську залізничну інфраструктуру. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Це стало можливим після затвердження нової процедури визначення технічної сумісності таких вагонів із коліями та умовами експлуатації в Україні.

Рішення Укрзалізниці впорядковує питання курсування вагонів, що належать іноземним компаніям, і відкриває шлях для їх офіційного використання на території нашої країни.

Для цього власники вагонів мають укласти відповідний договір з Укрзалізницею та надати технічну інформацію для перевірки відповідності.

Фахівці Укрзалізниці погодили технічні вимоги з залізничними адміністраціями суміжних країн і затвердили типову форму договору.

Власники іноземних вагонів матимуть 30 днів з моменту публікації, щоб оформити угоди з Укрзалізницею. Після цього вагони, які відповідатимуть технічним вимогам, знову зможуть брати участь у внутрішніх перевезеннях територією України.

Попередні обмеження, що діяли з 1 березня 2025 року, були запроваджені через припинення дії Угоди про спільне використання вантажних вагонів на просторі колишнього СНД.

Це зробило неможливим використання вагонів приписки інших країн без нового правового механізму, який тепер і створено.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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